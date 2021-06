James Michael Tyler, Gunther de 'Friends', padece cáncer de próstata en fase avanzada

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El actor James Michael Tyler, más conocido por su personaje de Gunther en todas las temporadas de 'Friends' reveló que está luchando contra un cáncer de próstata que se encuentra en estadio cuatro.

"Me diagnosticaron cáncer de próstata avanzado que se había extendido a mis huesos. He estado lidiando con ese diagnóstico durante casi los últimos tres años... Está ahora en estadio 4. Cáncer en etapa tardía. Entonces, ya sabes, probablemente me afectará", dijo en el programa Today',

El actor, de 59 años, contó que la enfermedad le fue diagnosticada en el año 2018 y que, desde entonces, se ha extendido a otras partes de su cuerpo, incluidos los huesos y la columna vertebral. Esto le provocó una parálisis en la parte inferior del cuerpo.

"Me perdí una prueba, lo cual no fue nada bueno. El cáncer decidió mutar en el momento de la pandemia y así ha progresado", explicó.

De acuerdo al diario El Mundo, el actor, que actualmente se somete a tratamiento de quimioterapia, apareció en la reunión de Friends del mes pasado a través de Zoom porque no quería "decepcionar" al programa al tener que explicar su enfermedad.

"Quería ser parte de aquello e inicialmente iba a estar en el escenario, al menos, con ellos, y poder participar en todo. Fue agridulce, la verdad. Estaba muy feliz de ser incluido en la reunión, pero fui yo quien decidió no hacerlo físicamente y hacer una aparición en Zoom, básicamente, porque no quería que verme fuera una decepción, ¿sabes?... No quería que fuera como, 'ah, y por cierto, Gunther tiene cáncer'".