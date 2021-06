Tras críticas por los Soberano, El Pachá dice han sido “injustos” con René Brea

Santo Domingo, RD

El animador Frederick Martínez “El Pachá” sacó la cara por el productor René Brea. El comunicador afirmó que el pueblo dominicano ha sido “injusto” con Brea, quien en su haber ha producido en seis ocasiones la máxima producción que reconoce el arte y la cultura dominicana.

“Hoy yo saco la cara por René Brea. Fuiste utilizado, y muchas de las cosas que estuvieron, él no estaba de acuerdo; eso no se puede, no va a dar tiempo y se lo impusieron. Sin embargo, nadie habla de la empresa Caribbean Cinemas que fue la que produjo el premio", dijo.

“René Brea, te habla tú amigo y hermano, que íbamos juntos en los años 90. Tú hiciste tu trabajo. Yo dije faltando unos días para el Soberano que la gloria de Dios y un milagro salva a René, no había forma, no había manera de salvarlo porque tenía todo en contra”.

Entre las situaciones a las que hace referencia el animador se encuentra la división de la Asociación de Cronista Arte (Acroarte); la pandemia del Covid19, una predisposición con el Soberano y la cuarta:

“El país tiene que saber que tú no hiciste esa producción solo. Tiene que llenarte de valentía, que en muchas de las cosas que ahí se hizo, tú no estuviste acuerdo y te la impusieron. No te voy a llamar tonto útil porque no lo eres. Pero hiciste todo lo que tuviste que hacer, pero te impusieron decisiones”, dijo el Pachá en su segmento “Así piensa Frederick Martínez”.

Agrega en su alocución que esa producción 36 de los Soberano, René, la hizo en combinación con una empresa y ‘esa empresa tiene que dar la cara”.

“Ese muchacho lo hizo todo para que fuera un éxito. Ese muchacho tiene meses que no duerme y este premio podría ser último premio Soberano”, acotó Martínez.

