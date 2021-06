El Blonky promociona “Lleva vida” junto a Lírico en La Casa y Shelow Shaq

Santo Domingo, RD

Luego de cosechar éxitos en el dúo Los Pikilao, Sandy Eliezer Díaz, conocido como El Blonky, ahora se destaca como solista y promueve el tema “Lleva vida”, junto Lírico en La Casa y Shelow Shaq, dos de los exponentes urbanos más destacados del país.

“Lleva vida”, es un pegajoso dembow con el que “El verdadero Pikilao”, como también se hace llamar el exponente, se abre paso como solista en el competitivo mundo urbano.

Nacido en el sector Los Guandules de Santo Domingo, El Blonky, sigue cumpliendo su sueño de trascender en la música con una propuesta fresca. “En esta nueva etapa de mi carrera me siento con más experiencia y más confiado de hacer lo que me gusta. Tengo muchas ideas para desarrollar y estar como solista, ahora me da la oportunidad de poner fluir de mejor forma”, explicó.

Aparte de cantar, El Blonky también escribe sus temas que va creando junto a diferentes productores. En esta ocasión, este tema que promueve lo realizó junto a Pantera Produciendo, cuyo video fue dirigido por Javi Baby Film.