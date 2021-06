Will Smith está listo para publicar sus memorias

AP

Los Ángeles, EE.UU.

Will Smith está listo para hablar sobre la historia de su vida.

Penguin Press anunció el domingo que Smith publicará sus memorias llamadas "Will" el 9 de noviembre. El actor y rapero compartió una foto de la portada del libro con más de 54 millones de seguidores en Instagram .

Smith dijo que está "finalmente listo" para publicar las memorias después de trabajar en el libro durante dos años. Su libro será publicado por Penguin Press, una editorial de Penguin Random House y en coautoría de Mark Manson, el autor de "El arte sutil de no dar una F (asterisco) ck".

"Ha sido una labor de amor", dijo Smith en su publicación.

Smith también narrará el audiolibro de "Will" de Penguin Random House Audio.

"Will" busca contar una historia sobre la vida y la carrera de Smith. El libro profundizará en su crianza en el oeste de Filadelfia para ingresar al estrellato como actor y rapero. Es dos veces nominado al Oscar y ganó cuatro premios Grammy.

Smith protagonizó "The Fresh Prince of Bel-Air". "Bad Boys", "Men in Black" y "Pursuit of Happyness". Ha ganado premios Grammy por "Summertime", "Men In Black", "Gettin 'Wit It" y "Los padres simplemente no entienden".