La crítica de Pavel Núñez a Premios Soberano por no honrar la memoria de Víctor Víctor

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Premios Soberano sigue dando de qué hablar. En esta ocasión fue el turno del cantautor Pavel Núñez, quien se reprobó que la producción no haya destinado un espacio para honrar la memoria del fallecido artista Víctor Víctor.

“Hace tiempo que los imprescindibles ya no lo son, por eso hoy a los que no hacen arte, les dicen artista”, comenzó diciendo el cantante, quien expresó que aunque después de esa publicación quizás no lo nominen más, es tiempo de “poner los puntos sobre las íes”.

En un largo texto publicado en su cuenta de Instagram, Pavel hizo comparó el “olvido” de honrar al quien fuera uno de los artistas más destacados de nuestro país con algo que pasó con su tío Yaqui Núñez.

“En unos premios en gran porcentaje virtuales por la pandemia, siendo Victor Víctor un privado de la vida por la misma y siendo también un eje tan importante en nuestro arte”, escribió Pavel.

Agregó: “Mi querido Rene Brea, se te ha vuelto costumbre que todo sea alegre en los soberanos?? O es responsabilidad de acroarte que Vitico no sea parte del show?? Cualquiera que sea el responsable que sepa que me he tomado el tiempo de recordar lo que ustedes olvidan”.

Esto refiriéndose a que en una ocasión no le entregaron el Gran Soberano a su tío, quien estaba enfermo en ese momento, era “El show no podía terminar depresivo y que por el estado de salud de Yaqui no era prudente”.

De acuerdo a Núñez, en esa ocasión le entregaron el premio a Los Hermanos Rosario.

El artista terminó el escrito con “Le doy gracias a Dios no haber estado presente, para no doler más… Siempre he estado agradecido de ser tomado en cuenta, pero por como veo que van las cosas pueden olvidarse de mí desde ya y así les ahorro recordarme el día que no esté!!! Que Dios no se lo tome en cuenta! #sepuencuida”.