Raulín Rosendo sobre su anulada participación en los Soberano: “No he recibido explicación del porqué no salió al aire”

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Aunque desde hace días se anunció que la leyenda de la salsa Raulín Rosendo se presentaría en Premios Soberano junto a Yiyo Sarante, esto no sucedió y es la hora que el artista no ha recibido ninguna explicación de parte de la producción.

El consagrado cantante, quien dijo que vino al país con mucho sacrificio en medio de una pandemia, pidió disculpas a su fanaticada que estuvo esperando su actuación en los Premios.

“Vine con todo el amor del mundo haciendo un sacrificio en medio de la pandemia para compartir un segmento con mi colega Yiyo Sarante en los Premios Soberano, pero todavía no he recibido explicación del porqué no salió al aire nuestra participación”, dijo el veterano artista en sus redes sociales.

“El Salsero del pueblo” iba a subir por primera vez al escenario de los Soberano en un segmento llamado “Tiempo De Salsa y Son”.

Esta situación se suma a otras que empañaron la gala de la premiación y que todavía no se ha dado una explicación por parte de la producción ni de la Asociación de Cronista de Arte (Acroarte).

Tal como que en muchas de las categorías los ganadores no fueron anunciados ni en vivo, ni diferido ni fue enviada la lista oficial a los medios de comunicación.