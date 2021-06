Los discursos del Soberano: Entre dar órdenes al productor y consejos a la juventud

Pachico Tejada

Santo Domingo

Los discursos en las entregas de premios son el espacio que tienen los artistas para dirigirse a su público y agradecer a los responsables de hacer posible que estuvieran recibiendo este homenaje.

Esto es algo de lo que, como es lógico, Premios Soberano, realizado la noche de este martes en el Teatro La Fiesta del hotel Jaragua, no escapa y en esta edición los consejos para los artistas jóvenes, de los ganadores fue una de las constantes.

Uno de esos fue Romeo Santos, quien fue reconocido con el Gran Soberano 2021. "Llevo un poquito más de 25 años de trayectoria y siempre hay altas y bajas, pero lo importante es mantenerse firmes y entender que lo más importante para cualquier ser humano es mantener su autenticidad y siempre recordar que si eso fue lo que te llevó al éxito, no cambies", expresó el cantante y compositor.

Romeo también recordó, que aunque su madre es puertorriqueña y siente un cariño especial por la "Isla del encanto", y que él nació y se crió en Nueva York, su corazón se siente dominicano. "Siempre voy a ser bachatero", concluyó el artista.

Otro que le dispensó sugerencias a los nuevos talentos del humor fue Miguel Céspedes. "A esos jóvenes, que hoy están emprendiendo, no se desesperen, que su tiempo llega", dijo Miguel Céspedes, al recibir el premio al Programa de humor, por "El Show de Raymond y Miguel". En ese mismo sentido, de llamar a la juventud a luchar por sus sueños, fue el cantante Ozuna, al momento de recibir su Soberano Solidario.

Pero también hubo palabras que rompieron con el clásico agradecimiento a Dios, a la familia, o a los organizadores del premio, fueron las de Fausto Mata, quien ganó en la categoría de Humorista del año 2020. "Pensé que con tanto chisme no me iba a ver aquí más. Me decian, se te va a joder tu carrera, vete como Jochy Santos", para luego llamar a María Tavarez, quien competía con él en esta misma categoría y que es también su compañera en el programa "Boca de Piano es un Show". "Esto es tuyo, te amo", le dijo a Tavarez y le entregó la estatuilla.

A este, le siguió uno de los momentos más emotivos de la noche, al ser reconocida la legendaria actriz y locutora María Cristina Camilo, con el Soberano a las Artes Escénicas. "Pido al Señor, que derrame todas sus bendiciones sobre ustedes, y que bendiga este pueblo, que tanto amor me ha dado. Yo he podido seguir año tras año, prestando mis servicios, porque ustedes me han inspirado, ustedes me han dado amor y donde hay amor está Dios, y dónde está Dios, no falta nada", dijo Camilo, que a sus , y le dedicó el premio a su hijo, al que definió el como el motivo de su vida y la inspiración para seguir adelante.

Elvis Martínez aprovechó su premio a la Colaboración del año 2019, por la canción "Millonario", para recordar a la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), que en sus 23 años de carrera este es el primer premio Soberano que consigue. "Dicen que la paciencia es un árbol de raíces muy amargas, pero sus frutos son bien dulces", dijo el bachatero, se confesó sumamente emocionado. Más tarde en esta misma ceremonia, obtendría también el Soberano al Bachatero del año

Otra que obtuvo su primer galardón esa noche fue La Ross María, en la categoría Revelación del año 2020, revelando que siempre soñó estar en esta gala. "El premio se quedó en Los Mina!", gritó antes de despedirse, haciendo alusión al barrio que está considerado como la cuna de la música urbana dominicana.

A este grupo de curiosos discursos se une el de Augusto Guerrero (Tuto), quien le ordenó al productor de la gala, René Brea, que quitara la música que se le coloca cuando se acaba el tiempo para los agradecimientos. "Gracias a todo el equipo de producción, René, baja la música, oye, gracias a toda la gente que se metió, en medio de una pandemia, a hacer un proyecto televisivo como este", dijo Guerrero, quien junto a Nashla Bogaert, David Maler y Gilberto Morillo, recibían el Soberano a Programa de temporada, por Dominicana's Got Talent.