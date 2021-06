Michael Miguel: "No es verdad que esa comunidad LGBT puede arrodillar a una nación, eso no es verdad"

Redacción de Entretenimiento

El comunicador Michael Miguel Holguín aclaró que no emitió el criterio sobre la presencia gay en Netflix para hacerle daño a la comunidad LGBT porque la respeta, pero le hizo una advertencia de que no le tiene miedo.

"No estoy emitiendo este juicio de Netflix para hacerle daño a la comunidad LGBT, no le tengo miedo tampoco, que conste, soy respetuoso de esa comunidad", expresó el comunicador en el programa "La Opción de la Mañana".

Sin embargo, rechaza ataques en su contra luego de que criticara que en la plataforma Netflix se resalte en su pantalla el orgullo gay "y a mí me parece que no contraté" a esa compañía "para eso".

Luego indicó que ante ese tipo de acciones, como la que atribuye a Netflix, desarrrollará una estrategia "porque no es verdad que esa comunidad LGBT puede arrodillar a una nación, eso no es verdad".

El comunicador reiteró que no tiene animadversión contra los homosexuales: "¿Homofóbico yo? Imposible! Tengo amigos gay que quiero y respeto muchísimo".

Sobre el tema abundó: "No quiero quedarme callado ante una compañía como Netflix que todos los días, in crescendo, empieza a meter antivalores, todos los días, en contra de mis hijos, yo no contraté a Netflix para eso".

Al hablar en el programa "La Opción de la Mañana", que se transmite por Digital 15 y por Independencia 93.3 FM, Michael Miguel dio a entender que personas de la comunidad LGBT lo han atacado y que no tolerará que se le falta al respeto por su posición en el caso de Netflix.