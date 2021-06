En Santiago se comenta: a cuidarnos del covid

Bélgica Suárez

Santiago de los Caballeros, RD

¡Hola, buenos días! Creo que el Covid 19 le va a dar a todos, por eso hay que vacunarse para que no sea de gravedad cuando ocurra.

Es una calamidad, un gran temor, está muriendo mucha gente conocida o relacionada con uno, no sé qué está pasando que no hay temor para muchos, lo único que quieren es disfrutar la vida loca.

Esta pandemia está cada día peor, también existe una gran desilusión por la falta de empleos y no sabemos que irá a pasar, si vendrá hambruna, cuando vamos al supermercado salimos deprimidos.

También he hablado con periodistas, me dicen que han tenido que dejar sus programas, porque no hay anuncios, sólo los que hacen opinión, con fabularía, fuera de tono o chantajeando, son

los favorecidos por los anunciantes, por lo menos cuidémonos de quedar vivos, vendrán tiempos mejores.

Carlos Fatule

“Amor a distancia”, es la nueva producción de Carlos Alfredo Fatule, me dio mucho gusto saber de él, es uno de los artistas dominicanos con gran talento, simpático y un gran dominio de las relaciones humanas.

Lo recuerdo con su elegancia y su don de gente cuando iba a nuestro programa, no sé cómo una persona tan querida en su país desaparece por tanto tiempo y ahora veinte años después aparece, renovado y todo.

Se casó, me imagino que formó otra familia, aunque hace un tiempo no sabíamos nada de Carlos Alfredo, pero sí de sus hijas, una de ellas sacó su talento. Qué bueno que ya está otra vez produciendo, aún en la distancia.

Nuevo restaurante

Hay que ser muy positivo para emprender un negocio de bebidas y comidas en plena pandemia, pero parece que la vida no se detiene.

En Santiago abrió “Pregón Gastro Bar” en el centro de la ciudad, con un concepto marca Ciudad Corazón o Marca País, con una decoración cultural, con las imágenes de las tradiciones de Santiago.

Su propietario Yessy Vásquez, donde se presentarán conocidos artistas como Samuel González, Joaquín Sánchez, Diomary La Mala, entre otros.

Los Coches

Todavía quedan los tradicionales coches en Santiago, están en el área monumental, muy lindos, decorados con luces de colores y para mantener el entorno limpio e higiénico, a estos caballos que arrastran las carrozas, les colocan una bolsa de plástico en su parte trasera para las necesidades

fisiológicas.

Los carruajes los disfrutan los turistas, pero sobre todo los niños, al montarse y dar un gran paseo por este bello entorno. Hasta la próxima.