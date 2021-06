'In the Heights' no cumplió las expectativas en taquillas

Jake Coyle/AP

Nueva York

Justo cuando estaba a punto de estallar una fiesta en los cines, el debut por debajo de las expectativas de "In the Heights" empañó las esperanzas de Hollywood de una recuperación rápida o sin problemas en la taquilla del verano.

La exuberante adaptación de Jon M. Chu del musical de Broadway de Lin-Manuel Miranda abrió con una modesta suma de 11,4 millones de dólares, según estimaciones del estudio el domingo. Los pronósticos habían oscilado entre $ 15 y $ 20 millones. El lanzamiento de “In the Heights”, un lujoso musical de canto y baile acompañado de críticas entusiastas de los críticos y considerado una película histórica para los latinos , fue ampliamente visto como un evento cultural.

Sin embargo, el fin de semana inaugural, el lanzamiento de Warner Bros. se perdió por poco el primer puesto. En cambio, "A Quiet Place Part II" lo superó con $ 11,7 millones en su tercer fin de semana de lanzamiento. (Está lo suficientemente cerca como para que el orden cambie cuando se publiquen las cifras finales el lunes). El viernes, el thriller de John Krasinski, que se proyecta solo en los cines, se convirtió en la primera película de la pandemia en alcanzar los 100 millones de dólares a nivel nacional. Su total acumulado es de $ 109 millones.

"Peter Rabbit 2: The Runaway" de Sony, una película originalmente planeada para estrenarse alrededor de Pascua de 2020, también se estrenó suavemente, debutando con un estimado de $ 10.4 millones.

Después de una serie de buenos fines de semana de taquilla, la apertura de "In the Heights" fue un recordatorio de los desafíos del mercado. La mayoría de los teatros están funcionando a capacidades reducidas para permitir el distanciamiento social. Los teatros de Canadá están en gran parte cerrados. Y conseguir que la multitud venga a ver una película que se transmitía simultáneamente en HBO Max, como "In the Heights", agrega otra complicación.

Protagonizada por un elenco mayoritariamente fresco que incluye a Anthony Ramos, Melissa Barrera, Corey Hawkins y Leslie Grace, "In the Heights" no tenía el poder estelar de musicales como "Mamma Mia!" para darle un impulso. Miranda, quien interpretó el papel principal en Broadway, cedió el papel a Ramos. Miranda juega un papel menor.

En cambio, la película dependerá de un fuerte boca a boca (recibió una “A” CinemaScore del público) para impulsar una larga carrera en los cines. Su comparación esperanzadora sería una película como "The Greatest Showman" de 2017, que se abrió a $ 18,8 millones pero se mantuvo firme durante meses, y finalmente recaudó $ 174,3 millones en los EE. UU. Y Canadá.

"Siempre pensamos que la película tiene que hacer el trabajo pesado", dijo Jeff Goldstein, jefe de distribución de Warner Bros. "Aunque llegó a un nivel más ligero de lo que esperábamos, estamos orgullosos de la película que está ahí y con el tiempo, la esperanza es que podamos conseguir que la audiencia pruebe la película y se lo diga a sus amigos ".

Warner Bros., como es estándar en toda la industria, no dio a conocer los datos de visualización de "In the Heights" en HBO Max. El enfoque del día y la fecha del estudio, planeado para durar hasta fin de año, ha sido muy debatido. Pero los lanzamientos anteriores de Warner, en particular "Godzilla vs. Kong" (que logró un estreno de tres días por 32,2 millones de dólares a principios de abril ) y la película número uno de la semana pasada, "The Conjuring: The Devil Made Me Do It" ( un debut de ) - realizado de forma sólida y al mismo tiempo disponible en el hogar. La secuela de "Conjuring" agregó $ 10 millones en su segundo fin de semana.

No se puede culpar a HBO Max, dijo Goldstein, por los resultados decepcionantes de "In the Heights".

“Nuestra experiencia, que está respaldada en 'In the Heights', es que si la película alcanza un alto nivel en los cines, alcanza un alto nivel en el servicio”, dijo Goldstein. “Si llega a un nivel bajo en los cines, llega a un nivel bajo en HBO Max. Son realmente muy comparables ".

El fin de semana pasado, “Cruella” de Disney también pudo haber tenido una llegada algo silenciosa a los cines porque se estrenó al mismo tiempo en Disney +, por $ 30. En su segundo fin de semana, "Cruella" ganó $ 6.7 millones, con lo que su total asciende a $ 56 millones.

“In the Heights” se había programado originalmente para abrir en junio del año pasado. El estudio y los cineastas, creyendo que su impacto se sentiría con más fuerza en los cines, optaron por esperar a que volvieran a abrir los cines. Antes del lanzamiento, Warner puso su peso de marketing detrás de la película. Oprah Winfrey organizó una fiesta de bloques virtual para la película. El miércoles, la película inauguró el Festival de Tribeca con un estreno en alfombra amarilla y proyecciones repartidas por toda Nueva York.

Independientemente de la taquilla, "In the Heights" es la rara película de espectáculo de mayor presupuesto que presenta un elenco predominantemente latino. Aunque los latinos constituyen uno de los grupos más grandes de espectadores habituales (que representan hasta el 29% de las entradas vendidas), su representación en Hollywood sigue siendo una fracción de eso. Según las encuestas de audiencia, alrededor del 40% de la audiencia del fin de semana de apertura de "In the Heights" era hispana.

El director Chu ha dirigido previamente un lanzamiento revolucionario para los asiático-americanos en "Crazy Rich Asians" de 2018, que se abrió a 26,5 millones de dólares durante tres días y luego mantuvo un bloqueo de varias semanas en la taquilla. Recordando eso, o tal vez sintiendo que "In the Heights" no iba a debutar como un éxito de taquilla, Chu instó a la gente a "votar con sus billeteras" apoyando la película.

“Incluso los 'asiáticos ricos locos' no se podían decir realmente. Fue sólo el segundo fin de semana cuando la gente empezó a regresar y el tercer fin de semana cuando empezaron a venir personas que no iban al cine ”, dijo Chu una semana antes del estreno . "Comprar entradas para esto, poner el dinero donde está la boca, fue la declaración democrática que ningún estudio podría inventar".