El Capitán América de la pantalla cumple 40 años

Chris Evans, que lleva a sus espaldas más de dos décadas de carrera cinematográfica, ha sido mayoritariamente conocido por el gran público gracias a su papel del superhéroe de la Marvel: Capitán América, pero no ha sido el único superhéroe al que ha dado vida…

Puede resultar difícil desligar su imagen del escudo de vibranium y su traje azul y rojo, sin embargo, Chris Evans lleva más de 20 años de carrera cinematográfica, que incluye títulos muy interesantes como “Sunshine” (2007), dirigido por Danny Boyle, o “Puncture” (2011) que trabajó a las órdenes de Adam Kassen y Mark Kassen .

Christopher Robert Evans nació el 13 de junio de 1981 en Boston, Massachusetts, Estados Unidos y creció en Sudbury. Su madre dirigía un teatro comunitario y su padre trabajaba como odontólogo.

LA DECISIÓN DE UN ADOLESCENTE.

En el show de Jimmy Fallon hace diez años el actor luce una sonrisa blanca y perfecta, pero no siempre fue así. “¿Puedes ver los dientes? Los dientes…”, dijo el actor mientras el presentador enseñaba una foto de cuando era niño.

“Soy un tío muy afortunado. Mi padre es dentista”, continuó, “fui afortunado porque parecía el tonto del pueblo cuando estaba creciendo, como si mis dientes estuvieran tratando de escapar de mi cara”.

Tanto sus hermanos y hermanas, Carly, Scott y Shanna, como él, se interesaron por la interpretación y él acudió a un campamento dedicado a esta disciplina cuando era niño.

Según publicó la revista estadounidense Esquire en 2017, en el tercer año de secundaria supo que quería ser actor. Participaba en obras escolares, en el teatro de su madre… .

“¿Cuándo haces una obra a los 13 años y tienes un estreno? Ninguno de mis amigos tenía estrenos. ‘No puedo quedarme a dormir, chicos; tengo un estreno esta noche’”, contaba la conversación con sus amigos el actor a la revista.

Cuanto tenía 16 años pidió permiso a sus padres para hacer prácticas de verano con un agente en Nueva York y ellos accedieron. Pensaba que, al ser becario de un agente de casting, tendría posibilidades de coincidir con otros agentes.

Según contó la revista, al final de ese verano pidió una audición de cinco minutos a los tres con los que tenía mejor relación y los tres se interesaron por él. Finalmente, se quedó con Bret Adams.

De vuelta en el instituto, concentró las asignaturas que le quedaban con el objetivo de graduarse antes y volvió a la ciudad de los rascacielos en enero de 1999.

Allí consiguió su primer papel en el episodio piloto de la serie “Opposite Sex”. La serie gustó y Evans debía trasladarse a Los Ángeles en otoño para el rodaje.

“Así que, fui a casa y esa primavera me levantaba alrededor del mediodía, me paseaba por la escuela secundaria solo para ver a mis amigos e íbamos a colocarnos en el aparcamiento”, dijo el actor.

“Perdí mi virginidad ese año. 1999 fue uno de los mejores años de mi vida”. Aunque ese fue el mismo año en el que sus padres se divorciaron.

Evans apareció en la parodia de películas adolescentes “Not another teen movie”, de 2001, y en “The perfect score”, de 2004.

Ese mismo año compartió cartel con Kim Bansiger en “Cellular” y, en 2005, se estrenó como superhéroe, aunque no como Capitán América, sino en el de Johnny Storm, también conocido como la Antorcha Humana, en “Fantastic Four”, papel que repitió en “Fantastic Four: the rise of Silver Surfer”, en 2007.

Le siguieron otros títulos como “Sunshine” (2007), “The loss of a teardrop diamond”, de 2008, y “The losers”, en 2010.

DOS SUPERHÉROES EN UNO.

En 2011 Evans aterrizó en el papel que más fama le ha reportado: el del soldado Steve Grant Rogers, el primer vengador.

“Le dije: ‘Mira, ¿quieres trabajar como actor el resto de tu vida? Si haces este papel, tendrás la oportunidad de hacerlo. Nunca tendrás que preocuparte por pagar el alquiler. Si aceptas el papel, solo tienes que aceptar que no va a afectar tu vida de forma negativa, al contrario, la posibilitará”, le dijo su madre, Lisa Capuano, cuando dudaba si meterse en la piel del superhéroe, según contó ella misma a Esquire el año pasado.

Las dudas del actor tenían que ver con la ansiedad, de la que ha hablado en diferentes ocasiones.

Según contó, comenzó a lidiar con ella en 2010, precisamente en el rodaje de “Puncture”, en la que interpretó a un abogado adicto a las drogas y, a partir de ese rodaje comenzó a sufrir por primera vez “miniataques de pánico”, dijo en un podcast del año pasado de The Hollywood Reporter.

“Realmente comencé a pensar ‘no estoy seguro de si esto es lo correcto para mí, no estoy seguro de si me siento tan saludable como debería sentirme”, relató el actor.

Cuando el estudio le propuso hacer una audición para el papel de Capitán América, él lo rechazo repetidamente, incluso después de que redujesen el número de películas y aumentasen su caché. El actor temía que una fama mayor incidiese en su ansiedad y acabase por debilitarlo, según contó en el podcast.

Sin embargo, Marvel le ofreció después el papel directamente y finalmente aceptó. “Fue la mejor decisión que he tomado. Y realmente se lo debo a Kevin Feige [jefe de Marvel] por ser persistente y ayudarme a evitar cometer un gran error”, dijo el actor.

“Para ser honesto, todas las que cosas que temía nunca llegaron a concretarse”, añadió. El resultado fue “Captain America: The first Avenger” (2011),“The Avengers” (2012), “Captain America: The Winter soldier” (2014), “Avenger: Age of Ultron” (2015), “Captain America: Civil War” (2016), “Avengers: Infinity War” (2018) y “Avengers: Endgame” (2019).

Evans también ha dejado ver su faceta política y reivindicativa. El año pasado, el actor dedicó unas palabras al expresidente estadounidense Donald Trump cuando este, tras salir del hospital en el que estuvo ingresado por covid, minimizó la gravedad de la situación.

“No tengan miedo a la covid. No dejen de domine su vida”, tuiteó el exmandatario. “Lamentablemente, estoy seguro de que eres consciente de este disparate, pero simplemente no te importa. Esto es de una imprudencia extrema hasta para ti”, contestó el actor, entre otras observaciones, a través de la misma red social.

Chris Evans, además, es un gran estudioso del budismo y ha asegurado en varias ocasiones que lo más importante para él es su familia.