La quinta entrega de "Indiana Jones" se rodará este verano en Marruecos

EFE

Rabat, Marruecos

La quinta y última entrega de la saga "Indiana Jones" protagonizada por la estrella Harrison Ford se rodará también en Marruecos este verano, anunció hoy el Centro Cinematográfico Marroquí (CCM).

El rodaje de esta nueva película, de cuya puesta en escena se encargará el director James Mangoldque que sustituye a Steven Spielberg, empezó el 7 de junio en Londres (Reino Unido) y continuará este verano en las ciudades marroquíes de Fez (centro) y Uxda (noreste), explicó la misma fuente, que no dio más detalles sobre la fecha de llegada del equipo de rodaje al país magrebí.

Acompañarán a Harrison Ford en las nuevas aventuras del arqueólogo más famoso del cine la actriz inglesa Phoebe Waller-Bridge, el actor estadounidense Boyd Holbrook, la estadounidense Shaunette Renée Wilson y el actor alemán Thomas Kretschmann.

La quinta cinta de "Indiana Jones", cuyo estreno tras muchos retrasos está previsto para julio de 2022, dará continuación a "Raiders of the Lost Ark" (1981), "Indiana Jones and the temple of Doom" (1984) Indiana Jones and the Last Crusade" (1989) e "Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull" (2008).

El Centro Cinematográfico Marroquí subrayó que la saga de "Indiana Jones" se suma a otros célebres largometrajes que se rodaron en el país magrebí como "James Bond", "Mission Impossible", "Juego de tronos" y "Homeland", entre otros.

Marruecos es uno de los escenarios preferidos para las producciones extranjeras, donde hay diversos paisajes naturales y arquitectura tradicional, preparación de los equipos técnicos locales, además de las ventajas arancelarias que ofrece el estado marroquí a los productores extranjeros.