Ibelka Ulerio y Paola Cristal reviven controversia por el padre de sus hijas: “La amante eras tú”

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Ibelka Ulerio desmintió a la bailarina Paola Cristal, quien dijo que la comunicadora fue la que se interpuso en la relación entre ella y su actual pareja Luis Viloria.

A través de un video en su canal de YouTube, Ibelka dijo que quien era la esposa legal de Viloria era ella y por consiguiente la amante en ese momento era la expareja de Don Miguelo.

“Yo era la esposa legitima de Luis Viloria, que es el papá de mi hija Aura, y ella era la amante que andaba con él”, expresó Ulerio en el video, que dijo que realizó para contar la “verdad” de las cosas.

La comunicadora dijo que esa es la razón por la cual hizo el vídeo “porque la historia no se puede arreglar, hay que decirla como es. La historia debe ser tal cual pasó”.

“Tú no me puedes decir que por respeto a mi hija no vas hablar del tema porque lo primero es que si tú respetaras a mi hija no hablaras sandeces de su mamá. Y si no sabes lo que son sandeces te invito a que vayas a Google lo busques y también busques el significado de la palabra respeto que no la conoces”, manifestó Ibelka con relación a lo que dijo Paola Cristal.

Ibelka, además, recomendó a Paola Cristal buscar ayuda psicológica porque “como mujer” tiene el “autoestima baja”. Y si es falta de publicidad, entonces, Ulerio le recomendó “prepararse” porque nunca es “tarde”.

“La parte física se va y mujeres bonitas y que saben moverlo, y que le pongan todo hay muchas”, dijo Ulerio.

Las declaraciones de Paola Cristal

Esta respuesta surge luego de que Paola dijera en una entrevista con Jessica Pereira que ella e Ibelka trabajaban juntas y la presentadora de “Aquí se habla Español” inició una relación con Viloria a conciencia que Cristal era su pareja.

“Nosotras trabajábamos juntas y yo la llamé cuando escuché un rumor y le dije: ´Mira esa persona está conmigo yo he luchado mucho para tener una relación… yo vengo de una relación con Miguelo y he luchado mucho, ¿es verdad? Y me dijo: No, es mentira. Yo no estoy con él”, contó la bailarina.

Según lo que contó Paola, ella tenía una relación Viloria antes que llegara Ibelka y aunque duraron un tiempo separado, volvieron a estar juntos aun cuando él estaba casado con la presentadora de televisión.

“Me quedé con él, no sé si ella lo sabía o no, pero creo que sí porque era algo muy obvio que lo sabía mucha gente porque cuando salíamos lo hacíamos sin estar escondido”, expresó.

Luis Viloria, quien fue apresado en el 2015 acusado de clonación de tarjetas de crédito, estafa y otros delitos y posteriormente fue puesto en libertad, tiene una hija con Ibelka y una con Paola Cristal, quien es su pareja actualmente.

Paola Cristal es una bailarina quien se dio a conocer por su relación con el artista urbano Don Miguelo con quien tiene un hijo, Diamond Valerio.