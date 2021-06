Más de cinco minutos de aplausos y vítores para Plácido Domingo en España

EFE

Madrid

El tenor español Plácido Domingo aseguró hoy que la ovación con la que le recibió anoche el público del Auditorio Nacional de Madrid en su regreso a los escenarios españoles fue "un grito de todos mis paisanos, de este pueblo, de esta maravillosa ciudad que es Madrid como diciendo 'Plácido, eres nuestro'".

Domingo, que recibió recibido este jueves el título de Embajador Honorario del Patrimonio Mundial, se refirió así a los más de cinco minutos de aplausos y vítores con los que fue recibido la noche del miércoles tras dos años de ausencia de los escenarios españoles desde que en agosto de 2019 se publicara un reportaje sobre presuntos abusos a compañeras de profesión.

"Para un artista la lógica es que cuando has interpretado el público estalle en un aplauso para decir 'nos has gustado'. Pero ayer salir al escenario del Auditorio y, nada más salir, ver un público que se levanta de los asientos, que te dan un aplauso de cinco o seis minutos... no se puede describir lo que es esto", dijo el artista.

Los aplausos, añadió, fueron "un grito de todos mis paisanos, de este pueblo, de esta maravillosa ciudad que es Madrid como diciendo 'Plácido, eres nuestro", explicó el tenor, quien confesó que estuvo al borde de las lágrimas en muchos momentos.

+ El escándalo

Domingo había actuado por última vez en Madrid en un concierto gratuito que ofreció en junio de 2019 en la catedral de la Almudena como conmemoración del Año Jubilar Mariano, unas semanas antes de que estallara el escándalo por un reportaje publicado en EE.UU.

Entonces llegaron las cancelaciones de importantes actuaciones suyas previstas para 2020 en lugares como el Teatro de la Zarzuela o la propia retirada del tenor de las representaciones de "La Traviata" que tenía programadas en el Teatro Real de Madrid.

Aunque el artista, que ha seguido actuando en importantes plazas de países como Rusia, Francia, Alemania o Italia, envió un comunicado que se entendió como una asunción de los hechos, tras el revuelo que generó, envió otro precisando sus palabras.

"No fue un mea culpa, aunque pareciera que sí", dijo el tenor en un texto en el que condenó "el abuso en cualquier situación, lugar y época". "Pueden decir lo que quieran, pero yo jamás le he faltado el respeto a ninguna mujer", insistió tras las investigaciones que finalmente no hallaron evidencias de abusos.

Domingo recibió hoy en el Teatro Real de Madrid con "un profundo sentimiento de responsabilidad" el título de Embajador Honorario del Patrimonio Mundial de España que le ha concedido la Asociación para la Difusión y Promoción del Patrimonio Mundial de España (ADIPROPE), por su conocimiento y labor para que este acervo se conozca en todo el mundo.

"Es algo que agradezco con tremenda emoción y con un profundo sentimiento de responsabilidad", ha apuntado el cantante en un sobrio acto celebrado en un salón de "este Teatro Real tan querido", apuntó el cantante tras recibir el título, en presencia de personalidades de la cultura y de su propia familia.

A lo largo de su carrera, añadió el cantante de 80 años, y "sin ningún título oficial", "siempre ha sido un deber y un orgullo el intentar dar a conocer más allá de nuestras fronteras la belleza, la sensibilidad, la entereza y el carácter de España".

Además de su actuación en Madrid, está previsto que el tenor actúe el próximo 18 de agosto en el festival Starlite de Marbella (Málaga) -sur de España-.