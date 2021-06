¿Adiós Kim? Captan a Kanye West e Irina Shayk juntos en Francia

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Mientras Kim Kardashian le dedicaba una bonita felicitación en sus redes sociales, Kanye West pasaba su cumpleaños numero 44 junto a la modelo rusa Irina Shayk en la región de Provenza, Francia.

Los famosos fueron captados por Daily Mail dando un paseo romántico con Irina, de 35, en Provenza, Francia, donde se hospedan juntos en el lujoso hotel boutique Villa La Coste.

En las imágenes, se puede ver a la pareja disfrutando de su escapada rodeada por la hermosa campiña idílica con el rapero incluso deteniéndose para tomar algunas fotos de Irina.

La salida de Kanye se produce tan solo cuatro meses después de que Kim le solicitara el divorcio.

Francia siempre ha sido un destino favorito para la estrella de Yeezy, quien ha pasado mucho tiempo allí con su exesposa Kim.

Irina y Kanye se conocen desde hace varios años cuando en 2010, la experta en pasarelas participó en el video musical “Power” inspirado en el cielo de West, donde interpretó a un ángel.

Esta es la primera salida pública de West con una mujer que no sea Kardashian en medio de su separación. Mientras que la última pareja de Irina fue Bradley Cooper, el padre de su pequeña hija Lea.

TMZ ha confirmado que son “100% románticos juntos, pero nuestras fuentes dicen que no está claro qué tan serios son en este momento”.

Los rumores de un posible romance entre los dos comenzaron a arremolinarse el mes pasado cuando un informante anónimo escribió a DeuxMoi, afirmando: 'Kanye West ahora está saliendo en secreto con Irina Shayk, también conocida como la mamá bebé de Bradley Cooper”.

Fue el pasado mes de febrero que la estrella de "Keeping Up With the Kardashians" solicitó el divorcio tras siete años de relación y cuatro hijos juntos.