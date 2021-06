En Santiago se comenta: los directores de El Caribe

Bélgica Suárez

Santiago de los Caballeros, RD

¡Hola, buenos días! Me dicen que probablemente lo conozco en persona, no lo sé. Si es así no lo recuerdo. Es de Santiago, muy querido y conocido. Lo cierto es que me encanta como escribe y como es él imaginariamente, de ser justo, sociable y un gran intelectual del periodismo. Me alegra que Manuel Estrella lo haya nombrado director del periódico El Caribe. Me refiero a Nelson Rodríguez. Sé que pondrá en alto ese matutino. Claro, sin dejar atrás lo que hizo ese gran periodista, Osvaldo Santana, con quien compartí con mucho placer en el viaje que hicimos a China junto a directores de distintos medios. No sé qué hará Osvaldo, pero donde quiera que vaya será un excelente profesional. Felicidades a Nelson Rodríguez y a Osvaldo éxitos en sus nuevos proyectos.

Gran músico

Recuerdo a Víctor Taveras, una persona bonachona, siempre reía, ordenado, pendiente de su música, sus hermanas lo adoraban, su familia muy unida, buenos vecinos, eran queridos en el sector donde vivíamos. Un día se fue a Santo Domingo en busca de nuevos horizontes, a veces coincidía con él en algunas actividades que amenizaba y siempre fue cortés conmigo, el domingo me entero de su muerte, me causó un gran dolor. Víctor te recordaré como un gran artista y excelente ser humano.

Colección de joyas

El día de Las madres, a pesar del Covid y de la situación económica, las progenitoras recibieron muchos regalos, las tiendas tenían ofertas diversas, desde flores, visitas a restaurantes, de todo para este bonito día, ya que cada vez más se celebra con mucha alegría. La tienda La Rossé, de los famosos empresarios Héctor y Chico Mon, presentaron con motivo a ese día un cóctel, donde apreciamos la bonita exposición de joyas de la diseñadora Laura Tosato y un pase de modas de Rafael Rivero, se exhibieron piedras preciosas, larimar y ámbar, nativas de nuestro país y que muchos aprovecharon para obsequiarles a las madres en su día.

Interesante visita

Recibí la agradable visita en mi residencia del general retirado Jaime Marte Martínez, presidente del Consejo Nacional de Drogas, estuvo acompañado de los periodistas Coronel Diego Pesqueira, director de prensa de esa institución y de Víctor Mañaná, del staff de nuestro programa, fue un bonito encuentro, abordamos distintos temas. El General retirado estuvo en la comandancia norte, en Santiago, luego Hipólito Mejía lo designó jefe de la policía. Agradezco su distinción de ofrecerme ser parte del Consejo de Asesores de esa entidad, honorífico, junto a distinguidas personalidades del país. En estos momentos tengo varios compromisos, ya veremos. Valoro que me haya tomado en cuenta como ente contribuyente para los mejores intereses del país. Hasta la próxima.