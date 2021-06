Eiza González: "Me encantaría ser reguetonera"

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Antes que el cine, la mexicana Eiza González latía por la música, su primera faceta artística en explorar y a la que le encantaría volver en un ritmo específico: el reguetón.

"Me encantaría ser reguetonera. Me encanta el reguetón, amo el reguetón. Definitivamente me encanta cantar e inicié mi carrera cantando", dijo González a la revista People.

La mexicana ha generado interés luego de abrirse camino en Hollywood, en películas como "Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw" y el éxito reciente "Godzilla vs Kong" y en agenda está "Spirit: el indomable", una nueva película del universo lanzado en 2002 por DreamWorks.

Su talento para la música fue expuesto hace días en "Fearless", una canción con Isabela Merced y tema oficial de "Spirit: el indomable", en español.

Su última producción musical salió en 2012, pero no descarta volver algún día a la industria, recuerda el portal Quien.com.

"Tengo mi música en aleatorio y de pronto salió mi música de Lola, Érase una Vez cuando era una niña y es muy chistoso después de escuchar mi voz en Fearless cómo ha crecido mi voz y cómo he madurado vocalmente, mi voz se oye muy diferente", manifestó.

Luego agregó: "Definitivamente en los últimos años he explorado regresar a la música, es algo que me encanta y siempre me ha gustado, pero había tenido mucho trabajo actuando y no había tenido el tiempo de reconectar con la música; ha habido muchas situaciones en las que por una u otra razón estoy cantando y haciendo partes musicales, entonces por qué no, darle otra oportunidad a la música".

+ En el cine

Según datos del portal The Numbers, González es la quinta de una lista de las estrellas más taquilleras, según la taquilla estadounidense de las películas en las que tuvieron un papel principal en 2021 y los dos años anteriores.

La mexicana es la primera mujer de la lista, por detrás solo de Samuel L. Jackson, que lidera la tabla, Tom Holland, Liam Neeson y Will Smith.

Días después de publicar un duro mensaje en Twitter en el que lamentaba la presión que sufre en Hollywood, que -aseguró- 'destruye' su salud mental, ahora se mostró mucho más positiva.

"Esto va pa' mis mexicanos y latinos. Porque nos merecemos ser vistos. Y gracias a ustedes por el apoyo por que ustedes son los que van al cine", publicó en su cuenta de Twitter.

En Instagram recordó la cantidad de veces que lloró al escuchar, "una y otra vez", que una mujer de origen latino o "cualquier estereotipo relacionado" con ella no podía ser protagonista, pero que eso no la desanimó y continuó creyendo en sí misma.

'Para mí es un momento que nunca pensé que vería. Esto es para mi gente, los mexicanos. Los latinos siempre creen', dijo la actriz, que se mostró muy orgullosa de este logro.

Esta lista busca reconocer el triunfo en taquilla de actores y actrices a lo largo del tiempo y no solo por un gran éxito aislado; y por eso puntúan a los mismos en función de los ingresos que obtienen sus filmes a lo largo de tres años.

En este periodo, la actriz ha formado parte del reparto de media docena de películas, entre ellas tres papeles protagonistas.

González recientemente estrenó en marzo pasado junto Demián Bichir "Godzilla vs. Kong", que se mantuvo varias semanas en lo más alto de la taquillas de Estados Unidos y Canadá, según los datos del portal especializado Box Office Mojo.

En este listado aparecen también el actor estadounidense de origen mexicano Michael Peña, en el décimo puesto; y la mexicana Lupita Nyong'o, en el undécimo