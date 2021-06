Ana Carolina y Musicólogo terminan relación, ella argumenta que él no le da paz

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La relación sentimental entre la modelo Ana Carolina Castillo y el exponente urbano Musicólogo “el Libro” llegó a su fin, confirmó la propia modelo y entre las razones de la separación expuso que él no le da tranquilidad.

Ana Carolina dijo que después de su embarazo y del proceso tan delicado qué pasó ha decidido sacar de su vida todo lo que no le da “paz y felicidad” y aseguró que su Musicólogo es una de esas personas.

"Musicólogo no me da felicidad y no me daba paz, por todas las cosas que él hacía”, dijo Ana Carolina en un "live" en su Instagram, seguido por 3.7 millones de usuarios.

Ana Carolina, madre de dos hijos junto a Musicólogo, sostuvo que "de que no nos llevamos bien, no nos llevamos bien… por problemas que él tiene, que quise aguantar, y aguanté, que quise dejarlo y exploté”.

Luego agregó: “Cada quien aguanta hasta que quiere. Entonces, uno como mujer debe darse su valor y valorarse; y entendí que este era mi momento de hacerlo. Este era mi momento de hacerlo porque todo tiene su inicio y su final”.

+ Sus reflexiones

En ese sentido, la expresentadora de televisión, quien de manera pública dio a conocer su relación con el artista en el 2016, aseguró que ella era la “mala” del idilio porque desde el principio “yo le permití todo”, pero ya no aguanto más.

“Árbol torcido no se endereza, perro huevero no deja de comer huevos, entonces, lamentablemente el que es malo, es malo”, expresó sobre Ygnacio Alberto Santiago, nombre real del urbano.

En sus declaraciones públicas, sostuvo que “decidí llevar una vida en paz y ser feliz, quitar todo lo que no me hace feliz, decidí que este año voy a limpiar mi vida y mi entorno porque quiero ser feliz”.

Ana Carolina dijo que después de su embarazo y del proceso tan delicado qué pasó ha decidido sacar de su vida todo lo que no le da “paz y felicidad” y aseguro que su pareja Musicólogo es una de esas personas.

En cuanto a Jessica Pereira, quien entrevistó hace unos días a Musicólogo, explicó que ella se aprovechó de la situación para buscar sonido con el tema.

“Jessica: te aprovechaste para tirar el pedazo donde dijo que me ha sido infiel, para crear morbo y rating”, manifestó Ana Carolina.

Hace unos días la misma Ana Carolina, a través de un post que luego eliminó, dio a conocer que su relación después de cinco años con Musicólogo la daba por terminada. En el 2017 también pasó una situación parecida a la actual.