Omega: "No ando en la calle peleando"

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El merenguero Omega negó que salga a la calle a buscarse problemas y que si sale lo hace como cualquier ciudadano dominicano porque no quiere encerrarse como otros colegas famosos, pues entiende que es un ser humano normal.

"La única manera de evitar que a ti no te rocen un vehículo y tú no te bajes, y no le tires una foto al vehículo y no revises si te lo dañaron mucho es tú no saliendo a la calle y yo no quiero dejar de salir a la calle ni ser un humano anormal porque aparte de la vida de artista hay un ser humano normal que necesita socializar con las personas", expresó Omega.

Antonio Peter de la Rosa, su verdadero nombre, se refirió en el programa "De Extremo a Extremo" (Digital 15) a un video que circuló hace unos días en el que se le percibe en una discusión por un roce de vehículos.

"Yo iba por la (avenida) George Washington, parece que había un vehículo delante de mí que iba muy lento. Alguien que iba detrás de mí, que iba pitando bocina mucho, se molestó, me pasó adelante, me trancó y me guayó la guagua, y yo me apié a mirar mi vehículo y a tirarle una foto al tipo porque el tipo se va, eso fue todo", declaró.

+ Su mensaje al público

En ese sentido, Omega aprovechó para enviarle un mensaje a la gente: "Nosotros los artistas somos seres humanos… Yo soy una persona con una disciplina que la gente no entiende porque en verdad me han catalogado de una manera de la cual no soy, yo no ando en la calle peleando".

Entrevistado por Alex Macías, Violeta Ramírez, Jessica Pereira y Moisés Salcé, el merenguero sostuvo que tiene más de 15 años de carrera y que trabaja para el público y se considera entre los artistas más humildes de República Dominicana.

"Yo tengo una lucha interna para no dejar esa humildad porque si yo me llevo de lo que hacen los grandes como Anthony Santos y Romeo, que no es que dejan de ser humildes, no estoy diciendo eso, tú te metes en un caracol, y tú no sales, tú no vas al supermercado; yo soy un tipo que agarro mi esposa y mi muchachito, lo monto en un coche y me meto en un supermercado y me ves normal, y me ves en una playa normal", manifestó.

+ Antecedente

Se recuerda, que en marzo, Antonio Peter de la Rosa fue apresado al protagonizar un incidente en la vía pública con un chofer del transporte público al que amenazó con un arma.

En esa ocasión, la Fiscalía del Distrito Nacional reveló que su detención se produjo por exhibir el arma en un lugar público.

La Fiscalía tipificó la acción del artista “como exhibición, uso y porte ilegal de arma de fuego, delitos previstos y sancionados por los artículos 66, 67 y 79 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados”.

Le ordenaron cumplir con 60 horas de trabajo social, una garantía económica y presentación periódica.