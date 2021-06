Bonny Cepeda echa para atrás, ahora niega que haya cobrado 60 mil dólares por cantarle a Nicolás Maduro

Redacción de Entretenimiento

Bonny Cepeda dio reversa a su historia de que cobró 60 mil dólares por una fiesta en el cumpleños del presidente venezolano Nicolás Maduro y, por el contrario, niega que haya recibido pago alguno.

"Eso no es cierto, a mí no se me pagó por esa presentación", dijo en una entrevista con CNN en Español.

El también viceministro de Cultura afirmó que "ese fue un error de mi parte, las personas nos equivocamos en algún momento; yo suelo medir mis palabras casi siempre, pero con cuatro personas entrevistándote de una manera agresiva...".

Cepeda argumentó que fue a Venezuela a actividades privadas y que luego fue invitado al cumpleaños de Maduro, el 23 de noviembre de 2020, que cumplía 58 años.

El intérprete de "Asesina" pidió disculpas a los venezolanos que se sintieron ofendidos.