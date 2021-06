Exponente urbano dominicano se une a actor de "Pablo Escobar" en el tema "Sangre Buena"

Santo Domingo, RD

Raphel Mchacolta es un artista urbano de nacionalidad dominicana radicado en los Estados Unidos, donde ha logrado destacar por hacer una colaboración junto al actor de Netflix, Anderson Ballesteros “El Chili” con “Sangre buena”, tema que se ha posicionado con gran aceptación en Latinoamérica especialmente Colombia, Ecuador, México y Argentina.

El tema retrata lo que a diario se vive en los barrios de todas partes del mundo, creando conciencia de lo que puede dejar el mal camino de la calle y tratando de que los jóvenes de hoy en día entiendan las consecuencias de los actos.

“Sangre buena” es de la autoría de Raphel Mchacolta, además de todo el concepto del video. Mchacolta tiene más de 90 canciones, la mayoría de ellas aún no salen a la luz y espera pronto ir presentándolas poco a poco. De igual modo se encuentra trabajando en la realización de un disco, que contendrá diversos sonidos, como son el trap, drill y reggaetón, entre otros.

“La colaboración con el actor Anderson Ballesteros se logra debido a varios importantes proyectos musicales, entre ellos ‘Sangre buena’, en donde exigían actores de alta categoría y entre mi equipo de trabajo y el gran amigo y hermano Genoman, hicimos las conexiones. Habrá una segunda parte donde se busca desarrollar el mensaje de ‘Sangre buena’ y mostrar la versatilidad y capacidad de mi talento que Dios me ha regalado”, expone Mchacolta.

El exponente adelantó que vendrán otras colaboraciones con artistas de República Dominicana, como Tivi Gunz, que saldrá pronto. Para Mchacolta la red de TikTok ha permitido recibir ingresos y mantener su carrera, gracias a la plataforma en la que su música se promociona hoy en día y está en el gusto del público.

“TikTok me ha dado uno de los mayores empujes a mi carrera, ya que me ha hecho alcanzar millones de personas de todas partes del mundo que disfrutan diariamente de mis videos. Con estos visuales he logradomillones de reproducciones y llegando a los 100 mil seguidores”, explica Raphel.

Mchacolta, quien está cosechando una carrera a grandes escalas sigue sumando metas, ya que ha sido de los pocos urbanos en tener participación en la pantalla grande de Times Square por su colaboración en el sencillo “Discoteca” junto al popular artista panameño DJ FitiX, al tiempo de grabar con artistas destacados en Estados Unidos, donde resalta Lito Kirino.