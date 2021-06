Itatí Cantoral confiesa que le fue infiel a Eduardo Santamarina con Gabriel Porras

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Siempre se comentó que Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina se separaron porque el actor le había sido infiel con Susana González. Sin embargo, 17 años después de su divorcio esta historia tiene otra versión.

La propia Itatí confesó que ella también le fue infiel a Santamarina con el actor Gabriel Porras.

La actriz estuvo como invitada en el programa “La entrevista con Yordi Rosado”, donde habló de esa etapa de su vida y confesó que ella también falló en su matrimonio y que en realidad, no sabe quién fue infiel primero, si ella o Eduardo.

“Ya estábamos separados, ya estábamos mal. Yo me adelanté porque empecé a salir con otra persona que se llama Gabriel Porras, y yo no estaba divorciada. Ya no sé (quién fue infiel primero), ya estábamos mal, ya no había nada de nada”, confesó.

La recordada actriz por su papel de Soraya Montenegro en “María la del barrio” aseguró que su colega Susana González no fue la culpable del fin de su matrimonio.

“Ya no sé, ya estábamos mal. Ya no había nada de nada. (La carrera) nos separó, yo tenía otra visión de mi carrera y él no, eso nos ayudó a romper con la relación... Yo empecé a salir con Porras y yo ya no sé si fue antes o después, pero cuando Eduardo se enteró, adiós, se acabó todo", comentó.

Señaló que ella tuvo muchos errores que contribuyeron a que se acabara el amor entre ambos, por lo que solo le queda el recuerdo de que Eduardo Santamarina se casó con ella enamorado y que fue el hombre más feliz cuando nacieron sus gemelos.

La protagonista de “La mexicana y el güero” explicó cómo se enteró estaba saliendo con su compañera de trabajo, que en ese momento grababan la telenovela “Velo de novia”.

"¿Qué cómo me di cuenta? Pues porque le pedí a mi chofer, le intercambié a mi chofer, le dije al Goyito '¿qué pasó, no me has dicho nada?', así me enteré. No fue Susana, claro que no. Fue hace tantos años que seguramente tuve muchos errores yo también, pero Eduardo se casó muy enamorado y cuando tuvo a sus hijos era el más contento. Así sucedieron las cosas, sería muy injusto que yo te dijera que fue por Susana González", reveló.

El divorcio para Itatí Cantoral fue un tema muy complicado de enfrentar, pero la relación que llevó en ese momento con Porras le sirvió como un salvavidas para llevar el quiebre de su matrimonio.

Itatí y Eduardo estuvieron casados por tres años y de esa relación nacieron los gemelos que ahora tienen 20 años de edad, José Eduardo y Roberto Miguel.