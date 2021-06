Víctor Taveras, un músico con buen oído para el humor

Pachico Tejada

Santo Domingo

En una entrevista que concedió el músico Víctor Taveras al comunicador Mundito Espinal, en su programa “De todo un poco”, este último destacaba que uno de los talentos que no conocía el público, era su vena humorística.

Un talento que heredó su hijo, David Taveras, mejor conocido como Melazound, quien además ha seguido su camino en la música. Hoy, le ha tocado despedirse de su padre, quien perdió la batalla contra un cáncer de pulmón. Estaba casado con Elsa Alonso, con quien procreó, aparte de David, a Jorge Tomás y Vanessa.

Víctor Taveras fue director musical de programas representativos de la televisión de los años 80 y 90, como “El gordo de la semana”, “Punto final” o “El show del mediodía”, y más recientemente, “Cuentos y Cantos”.

Fue también el productor y conductor de su espacio, “Con Música te lo Cuento”, acompañado primero por Nany Peña y luego por Taty Salas, a través del Canal 21. Su carrera en esos programas de televisión sirvió de desarrollo para su talento, luego de que se trasladara de Santiago a Santo Domingo.

Arreglista de producciones de artistas como Danny Rivera, Sophy, Anthony Ríos o Luchy Vicioso, también tuvo la oportunidad de dirigir o tocar con variados cantantes internacionales como Chucho Avellanet, Lucecita Benítez, José José, Raúl Vale, Marco Antonio Muñiz, Ricardo Montaner, Pecos Cambas, Rocío Jurado, Braulio y Raphael, entre otros. Fue el director de la Orquesta de la Fuerza Aérea Dominicana.

Taveras había nacido en Estancia Nueva, Moca, pero a la muerte de su padre, cuando el pianista, arreglista, compositor, productor y director musical, tenía solo 12 años, su familia se había mudado a Santiago de los Caballeros.

Según una entrevista en el portal mocanos.net, es un amigo suyo quien le presta una guitarra y le enseña los primeros acordes, pasando a formar un grupo que tocaba en un restaurante chino llamado “El brillante”.

En este lugar, en sus descansos, tomaba lecciones del pianista, pero no sabía todavía leer las partituras. “Entonces un amigo músico me consiguió a una profesora de piano que se llama Eileen Pichardo, a quien adoro, ella me enseñó a leer música”, explicó en el mencionado texto.

Pero no solo tocaba piano, ya que en 1978, uno de los profesores estadounidenses del Centro de Cultura de Santiago, que habían llegado durante el gobierno de Antonio Guzmán, tuvo la oportunidad de estudiar flauta por tres años y además fue uno de los seleccionados para una beca en la Universidad de Detroit, en Michigan, Estados Unidos. Eso fue en 1981, la primera vez que salió del país. “Lo que inició como un hobbie, serenatiando, se convirtió en una carrera profesional”, comentó Taveras.

Taveras, quien grabó dos producciones musicales llamadas “Entre Sol y Luna” (1995), y “Sonidos del Camino” (2005), en 2019 fue declarado Hijo Distinguido de Santiago de los Caballeros, por el Concejo de Regidores, de esa ciudad.