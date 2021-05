Estrenos de cine: "In the Heights" es una carta de amor a Washington Heights

Rubén Peralta Rigaud (Colaboración especial)

Santo Domingo, RD

"In the Heights" es una carta de amor a Washington Heights, a la comunidad y a las historias que surgen de ella.

Si bien Usnavi es el mástil de la película y narra sus eventos a un grupo de niños a los que llama sueñitos, la película también se centra en las vidas de quienes lo rodean.

Nina (Leslie Grace) finalmente ha salido del barrio y ha entrado en Stanford, pero está luchando por sentir que pertenece a un mundo que le dice perpetuamente que no es así.

Vanessa está haciendo todo lo posible para dejar Washington Heights, presionando para vivir su propio sueño mientras piensa que el lugar al que llama hogar la está limitando.

Sonny (Gregory Díaz) está planeando su futuro después de la escuela secundaria, pero no está seguro de cómo se verá eso teniendo en cuenta su familia.

Usnavi está tratando de ahorrar cada centavo para volver a casa, y con eso, se refiere a la República Dominicana (¿Quién no quiere volver allí?). Y supervisando todo está abuela Claudia, la mujer que cuida el barrio, su guardiana, bueno, La Abuela.

Existen películas que te hacen sentir especial, con un aire de familiaridad que te sientas a verla y crees que estás viendo tu historia, es como un cálido abrazo familiar.

"In the Heights" es la adaptación cinematográfica del musical del mismo nombre de Lin Manuel Miranda y Quiara Alegría Hudes; con el director Jon M. Chu detrás de la cámara, la adaptación del guión de Alegría Hudes y un elenco repleto de increíble talento latino, In the Heights es una forma especial de sentirnos escuchados, y, sobre todo, respetados.

Y mientras en la superficie se trata de individuos, realmente se trata de historias colectivas que se unen en un solo lugar. Tanto es así que este, Washington Heights, se convierte en un personaje en sí mismo.

Es un lugar donde la gente quiere irse, al que la gente llama hogar, un lugar que los inversores están aburguesando y que poco a poco se está perdiendo.

Es un lugar digno de ser preservado y por el que se lucha. Los lugares son lugares, pero los hogares son personas. Las comunidades son la forma en que nos unimos y damos forma a nuestro entorno a través de la adversidad y nuestra alegría.

Pero la verdad es que la magia de In the Heights proviene de una frase que dijo la abuela Claudia: “Tuvimos que afirmar nuestra dignidad en pequeñas formas, pequeños detalles que le dicen al mundo que no somos invisibles ".

Son los recuerdos que guardamos, la pequeña bandera que ponemos en nuestro auto, la negativa a beber cualquier cosa que no sea un mabí, la forma en que pronunciamos los nombres de las calles, en que amamos nuestra piel morena cuando el mundo nos dice que no deberíamos.

Cada pequeña cosa que hacemos, que valora y celebra a quienes somos, son actos de autodeterminación y desafío. Esos pequeños detalles, en verdad, hablan en voz alta.

"In the Heights" arroja luz sobre una comunidad cinematográfica que a menudo se pasa por alto.

Hay una redefinición del sueño americano, Hollywood casi siempre presenta esta utopía, desde el punto de vista latino, con lucha, sufrimiento y deportación, cuando aún, siendo una historia de muchos, no es la realidad de todos.

A menudo buscamos significado y "hogar" en otro lugar, pero lo que más buscamos es casi siempre en nuestro propio patio trasero, o al menos en nuestro propio bloque.

Además, In the Heights dice que es importante vivir en el presente y apreciar a los que amamos y las experiencias que compartimos, porque si estás demasiado ocupado trabajando hacia un destino, te perderás todas las pequeñas cosas para disfrutar en el camino.

Tejiendo las vidas de todos sus personajes, In the Heights es en su mayor metraje alegre, pero abordando algunos temas serios como nuestra cultura laboral, gentrificación, inmigración e igualdad en la educación universitaria y algunos más. In the Heights, es una experiencia especial que marca nuestro regreso a los cines.

Una celebración de la cultura latina y la ciudad de Nueva York, así como del amor, la vida y la búsqueda de la felicidad, In the Heights contiene un mensaje de esperanza que es muy necesario en este momento.

Sin querer olvidarme de esos pequeños caminos, los pequeños detalles, de la latinidad que nos hacen quienes somos.

Es la bodega, es el papá que hace todo lo que puede, sin quejarse, para impulsar el futuro de su hija; se trata de la forma en que los personajes pronuncian las palabras, con mi pesado acento.

Es la piragua boricua, es la negativa a pagar demasiado por la lavandería.

"In the Heights" no se trata solo de la impresionante banda sonora o de la forma en que las canciones se te quedan en la cabeza, se trata de cómo te sientes, de ser visto y escuchado y no en los momentos ruidosos, sino en los silenciosos.

Es un testimonio de una comunidad y un pueblo que sigue avanzando. Es una historia sobre nosotros y para nosotros.

Al final, "In the Heights" captura la alegría que rara vez vemos que nuestras comunidades experimenten en la pantalla.

Cuenta una historia a través de la música y la emoción.

Es una puerta que se abre para que las personas que no forman parte de estas comunidades vean nuestra vitalidad, nuestro corazón y nuestra determinación.

Es la mejor invitación a conocer una comunidad alegre, que ama, sueña y que le gusta hacer el bien. Es fantástica.