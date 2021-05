¡Acción! "Lost City of D" inicia rodaje en locaciones dominicanas

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo. RD

¡Luces, cámara, acción! "Lost City of D" empezó su rodaje en locaciones dominicanas. Channing Tatum, uno de los actores del elenco que incluye a Brad Pitt y Daniel Radcliffe, compartió la primera imagen de acción en la que se ve junto a Sandra Bullock.

"This is no fun... no fun at all!" ("Esto no es divertido ... ¡no es nada divertido!"), publicó Tatum en su post de Instagram junto a la imagen en que se ve una aparente escena o el ensayo de algún momento cinematográfico.

"Welcome to the Dominican Republic", le comentaron en su Instagram decenas de dominicanos, incluyendo la Dirección General de Cine de República Dominicana.

"OMG, Sandra Bullock and the sexy man", se lee en uno de los más de 2,200 comentarios.

La filmación en República Dominicana contará con la participación de más de 500 técnicos locales.

Los cuatro actores se encuentran en el país caribeño, donde trabajan a las órdenes de los hermanos Aaron Nee y Adam Nee, quienes dirigen la historia de acción, romance y aventuras, en escenarios naturales de la provincia de Samaná (al nordeste del país), y en los Pinewood Dominican Republic Studios, ubicados en Juan Dolio, San Pedro de Macorís (región Este)..

Esta nueva película sigue mostrando lo socorridos que son los escenarios naturales de esta isla, que en los últimos meses ha sido escogida por otras producciones de Estados Unidos como "Old", de M. Night Shyamalan, "Shotgun Wedding", de Jason Moore, o "Arthur The King", de Simon Cellan Jones.

Esto es algo que resalta María Avellaneda, gerente de Comunicaciones de Lantica Media, que ofrece servicios de producción a este proyecto que pertenece a Paramount Pictures.

"El hecho de haber seleccionado el país para rodar la película dice mucho sobre el crecimiento de la industria de cine y el posicionamiento de República Dominicana como un destino fílmico importante en la región", comenta Avellaneda.

Aunque se han dado a conocer pocos detalles sobre la filmación de la película, como fecha de inicio de la filmación, Avellaneda reveló que la duración del rodaje será de 10 semanas.

La cinta narra la historia de una escritora de novelas románticas solitaria, interpretada por Bullock, quien en una gira de libros junto a su modelo, de portada, encarnado por Tatum, se ve envuelta en un intento de secuestro que los lleva a ambos a una feroz aventura en la jungla.