John Cena se disculpa con China tras decir que Taiwán es un país

John Cena está inmerso en la promoción de Fast & Furious 9, que ya ha llegado, y con gran éxito, a los cines de Asia y Oriente Medio. En un vídeo promocional el actor describió Taiwán como un país, desatando la ira de los fans chinos. La soberanía de Taiwán lleva años en tela de juicio y, si bien funciona como un estado independiente, China lo reclama como parte de su territorio. Es por eso que Cena decidió disculparse y lo hizo en un vídeo en el que habla en mandarín.

Según Deadline, Cena aprendió algo mandarín durante sus años como estrella de la lucha libre, ya que quería hacerse un nombre en China. "Empecé a querer aprender mandarín para que nuestra empresa fuera global", contó a The Strait Times.

"Hola China, soy John Cena. Estoy en medio de la promoción de Fast and Furious 9. Estoy haciendo muchas entrevistas. Cometí un error en una de mis entrevistas. Todos me preguntaban si podía usar el chino. El equipo me dio mucha información, por lo que hubo muchas entrevistas e información", comienza diciendo en el vídeo, que colgó en la plataforma Weibo.

"Cometí un error. Tengo que decir algo muy, muy, muy importante ahora. Amo y respeto a China y al pueblo chino. Lamento mucho mi error. Me disculpo, lo siento mucho. Debéis entender que realmente amo y respeto a China y al pueblo chino. Mis disculpas", concluyó.

Sin embargo, el actor en ningún momento menciona que Taiwán sea parte de China, algo que ha generado ira entre los usuarios de Weibo. "Por favor, di en chino que Taiwán es parte de China. De lo contrario, no aceptaremos la disculpa", comentó un internauta. "Lo que has dicho en el vídeo no tiene sentido. No puedes beneficiarte de China pero, al mismo tiempo, hacer cosas que perjudiquen los intereses de China", afirmó otro usuario.

Tal como señala South China Morning Post, Cena aseguró en una entrevista que Taiwán sería "el primer país en ver la película". Esto se debe a que en Taiwán la película se estrenó el 19 de mayo, mientras que en China continental llegó el 21. En España Fast and Furious 9 llegará a las salas a partir del 2 de julio.