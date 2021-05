Andrés García cumple 80 años y no aspira ni a cinco más

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo. RD

Andrés García está en las manos de Dios. El actor acaba de cumplir 80 años de edad, el pasado lunes, y no aspira a vivir ni cinco más, al menos que experimente un renacimiento físico y espiritual en su vida.

“No creo que yo quiera pasar de los 84, 85, definitivamente no creo, salvo que me dé un renacimiento físico y espiritual […] yo no quiero mucho porque tampoco quiere uno andar todo ahí descrito por el mundo”, declaró.

El actor mexicano de origen dominicano ofreció sus declaraciones al programa Sale el Sol de Imagen Televisión, de México.

Con sentimientos encontrados por la celebración de su natalicio, destacó que nunca pensó en llegar a los 80 años, pues se le hacen muchos años, reseñó el periódico El Heraldo de México.

“Estoy muy agradecido, lo que yo no quiero es estar con todos los achaques que trae la edad, te quedas sin fuerza, no puedes caminar bien, te duele todo”, manifestó García.

Lejos de tener miedo de morir, el actor de origen dominicano confesó que su mayor temor en la vida es no ser autosuficiente, motivo por el que no desea vivir por muchos años más.

En ese sentido señaló que goza de buena salud y sigue valiéndose por sí mismo, pero desconoce hasta qué edad pueda hacerlo solo.

Sus últimos deseos: “Si pudiera escoger, porque eso lo decide Dios, pero me gustaría que fuera aquí en mi playa, y si se puede de una manera tranquila, dormido y sin dolor, o por ahí va la cosa”.

Durante el fin de semana pasado, García compartió a través de sus redes sociales que celebró su cumpleaños en compañía de uno de sus hijos, Leonardo, su esposa y sin su máximo heredero, Roberto Palazuelos.

Tampoco dos de sus hijos se presentaron a la celebración, pues se sabe que no tienen una buena relación con su padre, publicó el portal Infobae.

García nació el 24 de mayo de 1941 en Santo Domingo, pero se fue a México cuando era adolescente y allí desarrolló una exitosa carrera en televisión, teatro y cine, convirtiéndose en un galán de películas y telenovelas.

En sus 80 años ha demostrado tener más vidas que un gato: "Para empezar, a mí me dio cáncer en la próstata, me dio leucemia, me ha dado cáncer de piel, me he caído de helicópteros. Me han dado de balazos, también yo he dado, o sea que es un milagro que haya llegado a estos años”, expresó en entrevista publicada por Los Ángeles Times.