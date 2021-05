Carlos Alfredo Fatule regresa con álbum de merengue

Santo Domingo, RD

El internet, las nuevas tecnologías y hasta la pandemia, han traído cambios en los hábitos de los seres humanos, incluso en la manera de amar. Uno de los mejores y más completos artistas dominicanos de todos los tiempos, Carlos Alfredo Fatule ha reflexionado sobre esto y ahora entrega una nueva producción discográfica, bajo el título “Amor a distancia”, que toma título justamente de uno de los temas más pegajosos del álbum.

Desde Miami, ciudad donde reside, el popular músico, actor y escritor, Carlos Alfredo expresó que el álbum en cuestión, tiene un significado especial para él, después de estar casi 20 años sin grabar.

Fatule quien acaba de cumplir 60 años este mes de mayo dice que el pasado mes de enero, de regreso a Miami, se preguntaba si acaso estaba ya descartado por el simple hecho de que iba a cumplir seis décadas de vida y llevar tanto tiempo fuera de la música. “Pues no; me dije a mi mismo, voy a regresar con canciones nuevas y con el género que me llevó por tantos países: el merengue. Así que me senté el mismo día 2 de enero a escribir y componer hasta que el día 8 tenía 7 temas compuestos y comencé yo mismo a arreglarlos”.

Las puertas de las casas disqueras parecerían estar cerradas para la música que no sea urbana y no esté hecha por jóvenes, porque según manifiesta “Llamé mucha gente pero esas puertas estaban cerradas para los mayores de 50 y que habían permanecido mucho tiempo fuera de la música. Así que decidí emprender con mis propios recursos y recurrí a varios amigos que con agradecimiento y alta estima se ofrecieron a colaborar con mi regreso, entre ellos: José Guerrero “Cheche” y Rudy Guzmán, quienes desinteresadamente esperaron mis arreglos y alquilaron un estudio en Long Islan NY para grabar toda la percusión de nuestra nueva producción”.

Destacó igualmente al maestro Ramon Orlando, quien sin preguntar mucho le dijo: “Mándame los temas” y le montó pianos a varias canciones. Otras personas que colaboraron en el álbum fueron Edward Bodden, Junior Frías, Rafael Alberto, Edwin García, el joven Isaias Henriquez en Moca, y en Venezuela: Marco Navas, ellos junto a Yudesqui Torres y Luis Mansilla, aportaron de sus talentos para resultar un compendio inédito de merengues diversos.

Esperanzado, Carlos Alfredo Fatule expresó que “ojalá nuestra producción le sirva de ejemplo a la juventud que muchas veces se queja de falta de oportunidades en el campo de las artes, para que entienda que con determinación y disciplina se puede lograr hasta de manera independiente, emprender con nuevas ideas y para los que ya pasan de 50, que tienen sueños todavía atenuados, que confíen en ellos y los lleven a cabo pues que uno esté mayor de edad no significa que estemos descartados, pues nuestra experiencia y nuestras ideas valen.

“Cada canción de este álbum tiene una historia y la que más significado tiene para mi es “Bienvenida primavera”, pues viviendo en NY había anhelado estar con mi esposa tanto, que cuando caminaba bajo la nieve, solo imaginaba estar en el trópico, junto a sus besos ¡y eso es lo que dice la canción!”, concluyó el popular intérprete de Merengue con ópera, tema que en su momento fue un hit en toda Latinoamérica.

La nueva producción musical de Carlos Alfredo Fatule, Amor a distancia, es un álbum que incluye los merengues inéditos Amor A Distancia, Arráncame De Ti, Bienvenida Primavera, Te Voy A Hacer Feliz, Vuelve A Mi, Cual Fue El Error y Te amo, te amo.

El álbum ya se encuentra disponible en todas las plataformas de música digital.