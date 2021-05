Sabrina Estepan retrata una relación toxica en su primer álbum “SE”

Floranyi Jáquez

Santo Domingo, RD

“SE” es una simple palabra, pero para la cantante y compositora Sabrina Estepan tiene muchos significados: es la inicial de su nombre y apellido, también es el nombre que lleva su primer disco el cual es la materialización de una meta tanto profesional como personal donde desnuda su alma a través de la música.

Luego de muchos años de carrera, la artista oriunda de Santiago de los Caballeros está lista para mostrar al mundo su primer álbum, un disco donde vomita todas sus emociones y vivencias de una relación toxica.

Aparte del sentimiento que da lanzar su primera producción, este álbum tiene un significado más allá de lo profesional para Sabrina, pues como ella misma lo expresa “SE” es lo que es como cantante y la lleva a mostrar una experiencia muy personal.

“Yo quiero y creo que está expresado así que me defino un poco a mí por eso mis iniciales por eso ´SE´ y cuando tú lo unes como una palabra entonces tiene un significado muchísimo más poderoso porque es lo que sé y lo que soy. En el disco está lo que yo sé hacer que es cantar y trato de cantar diferentes géneros, diferentes emociones como intérprete…”, expresó la cantante en entrevista con LISTÍN DIARIO.

Vivió una relación toxica

El disco retrata lo que vivió dentro de una relación toxica, algo que aunque ya es una etapa superada, la marcó en la vida.

“Es una experiencia totalmente personal de una relación en la que estuve y de la que salí y ya en el disco son algunas canciones de despecho de un ciclo que pasas de terminar una relación incómoda y entonces estas experiencias que va desarrollando cuando te sientes solo, cuando empiezas a tener cita y desde dónde abordas la cita”, contó Estepan.

Álbum

“SE” cuenta con 8 canciones y sale a la luz este jueves 27 de mayo en todas las plataformas digitales.

Las canciones son de su autoría en conjunto con su hermano y otros compositores.

Aunque este es el primer álbum de Sabrina, ya había lanzado varios sencillos al mercado. Ella canta desde los 14 años y su pasión por la música viene de familia.

Viene de la cuna del jazz, pero ha incursionado en diferentes géneros musicales como son: rock, disco, , bossa nova, música clásica, merengue y bachata, estos dos últimos se ven reflejado en esta producción.

También canta en cinco idiomas: español, inglés, francés, italiano y portugués. En su trayectoria se ha presentado en los más destacados espacios y festivales de jazz del país.

Para ella la musica es un lenguaje universal, una manera de comunicarse y lo hace con diferentes emociones.

“La música es esa versatilidad que te permite expresar estas emociones de manera diferente por eso para mí los ritmos todos tienen validez y tienen algo que enseñarte, por eso la diversidad de género para mí siempre va a ser como algo natural”, expresó.

Aparte de ser artista, también es madre de un adolescente de 13 años y trabaja en paralelo en su carrera como especialista de adquisiciones para el sector público y para organismos internacionales, pero nunca deja de su pasión: cantar.

Y es consciente que es difícil abrirse paso como cantante solista especialmente en República Dominicana. Sin embargo, eso no la detiene porque “si yo lo veo desde ese punto no hago nada. Mi abuelo decía que desde que nació en 1917 la cosa estaba mala que si él se llevaba de eso no hacía nada”.

Sabrina Estepan cuenta con estudios de canto en el Conservatorio Nacional de Música y resultó ganadora de “Mejor tema Musical” en los Premios “Iris Dominicana Movie Awards” por la canción “Crónica de Flor” de la película dominicana “Cuentas por Cobrar”. También el video musical del tema, consiguió llegar a la final del “Various Artist Independient Film Festival-2017” de Chicago, Estados Unidos.