Sterlyn Ramírez centra su cine en la mujer y la niñez dominicana, festival de Málaga le da espaldarazo

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo. RD

Es su ópera prima y, a la vez, su primer protagónico. Así de grande fue el sueño que la actriz dominicana Sterlyn Ramírez se propuso alcanzar y lo logró con “15 horas”, que representará a República Dominicana en la 24 edición del Festival de Cine en Español de Málaga (sureste de España).

Con unas inmensas ansias de crear, se dispuso a trabajar en esta primera película”, la que produjo y la que protagonizó, bajo la dirección de la española Judith Colell.

Sterlyn es oriunda de Santiago de los Caballeros, al norte del país, y estudió actuación desde los 12 años de edad en Bellas Artes.

Su preparación académica también contó con profesores privados, hasta que entró a la universidad y perteneció al grupo teatral de la institución.

Luego se fue a Cuba a estudiar en la escuela de cine de San Antonio de los Baños.

El flagelo de la violencia de género en el país y en el mundo es un tema que ha inquietado a Sterlyn desde siempre. Así que en base a esta preocupación inició el proyecto cinematográfico, que originalmente tenía otro nombre. Para su realización, fue rodeándose de gente con experiencia, que luego fueron sumándose y dándole vida a “15 horas”.

Judith Colell (“53 días de invierno”, 2006) y “Elisa K” 2012), reconocida directora española es quien ha dirigido la cinta, y Cira Valiño se ha encargado del guion.

+ Producción demandante

Sterlyn contó a LISTÍN DIARIO que protagonizar y producir por primera vez ha sido muy demandante en todos los sentidos para ella.

“Cuando te rodeas de un buen equipo, esa es la clave. Si tú no tienes la experiencia, si no tienes el conocimiento en algo, entonces va a lo seguro y trabaja con gente que esté preparada. Ábrete a escucharlos, ábrete a experimentar y a vivir a través de las experiencias de ellos. Conformamos un equipo que tenía la experiencia, experiencia que yo no tenía, que me ayudó y me guió en este proyecto”, reveló la joven actriz.

Sobre la creación del equipo, Colell contó al portal Lasfuriasmagazine.com: “Ellas querían una mujer, directora y española. Cira Valiño, guionista de la película, les habló de mí. Desde ese momento, Cira, las productoras y yo, vía Skype, fuimos dibujando la peli que queríamos contar. 15 horas, habla sobre el maltrato en las clases más poderosas y adineradas, donde el secretismo es aún mayor, si cabe”.

“15 horas” cuenta con un reparto que lo componen el actor español Marc Clotet, y los dominicanos Stephany Liriano, Félix German, Lidia Ariza, Chabela Estrella de Bisonó, entre otros.

La cinta se presentará en otros circuitos de festivales y para el mes de noviembre, posiblemente, tendrá su estreno en los cines de República Dominicana.

“15 horas” se rodó en locaciones dominicanas, cuenta la historia de una valiente mujer que sufre malos tratos por parte de su marido y tiene, como indica el título, 15 horas para huir de él.

+ Otras historias

Selene Films es la productora que ha creado Sterlyn Ramírez con la que continuará contando historias sobre mujeres. “Esta productora se enfoca en hacer proyectos para mujeres, entonces para mí no había una idea mejor que iniciar con esa epidemia que estamos sufriendo en el país y a nivel mundial como la violencia de género”.

Para Sterlyn todo lo que envuelva temas de mujeres es ya una motivación. Sobre el tema de la violencia de género entiende que esta ha afectado por generaciones a nuestras mujeres y continúa hoy tan latente como siempre.

“El cine es la mejor plataforma para contar estas historias, para denunciar y crear conciencia en nuestros hombres y mujeres, generaciones jóvenes sobre esta triste realidad”, apuntó.

+ “Boca Chica”

“Boca Chica” es la película que se encuentra filmando que recrea la problemática de la prostitución infantil en el país. Es un tema que afecta a miles de niñas y niños dominicanos y que será llevado en una historia limpia y digerible.

“Estamos trabajando en un cine bien hecho, para llegar a festivales y dar a conocer parte de nuestra problemática social”, expuso.

El merenguero típico Krency García, “El Prodigio”, su actual esposo, es quien ha hecho la música de este segundo film.

“Esta película tiene un tema musical que nos representa mucho y que va a conectar con todo lo que queremos contar en esta historia”; expuso.

Ramírez ha contado con el respaldo de la Ley de Cine y agradece el apoyo recibido tanto para “15 horas” como para “Boca Chica”.

Sobre dicha Ley Colell dijo: “Tienen una ley de cine maravillosa, los inversores de la película pueden desgravarse totalmente lo que han invertido en la película, está muy bien regulada, todo pasa por una auditoría, evitando cualquier tipo de fraude”.