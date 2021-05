Ivy Queen reacciona fuerte ante meme comparativo de su figura de antes y ahora

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo. RD

La urbana puertorriqueña Ivy Queen dio un girón a su aspecto físico y algún "heater" le hizo un meme con dos imágenes comparativas de antes y de ahora, a lo que ella no se quedó callada poque "este mujerón no se dejó ni se dejará caminar por encima jamás".

El mensaje fue dirigido al "payaso" que "me hiciste este meme" y lo compartió en su Instagram: "Nadie merece que conviertan su transformación en chiste y burlas! Nadie debe incitar a la mofa e insultos para ganar atención y seguidores en las redes sociales".

Luego sigue ella escribiendo: "Tapé tu nombre porque mientras tú obtienes shares de parásitos compatibles con tú putrefacción emocional, yo posteo el mismo meme con orgullo. Porque la mejor decisión de mi vida fue quererme, convertirme en madre, dejar de fumar cigarrillos, ir a dermatólogos, clínicas de estéticas, buscar ayuda de profesionales y tomar el control de mi vida puedo gritarle al mundo que esté mujeron NO se dejó ni se dejará caminar por encima jamás!!".

Más adelante remató: "Mientras tú me llamas: Maric.... yo me autodenomino como: La presión del Bloque. Así me quiero... saludable, atractiva, maravillosa, próspera y feliz!".

Al final expresó: "Cielaaaaa, no le des a nadie el poder de arruinarte un momento que decidiste regalarte, haz hecho mucho por llegar hasta aquí ?? tú corazón escucha todo lo que tú mente le dice. Procura abonarte apropiadamente siempre".

De inmediato el mensaje de Ivy Queen generó miles de "me gusta" y comentarios, entre ellos los de la cantante Leslie Grace ("Reina, reina reina"); Sharlene: "En ambas imágenes simplemente veo a una mujer digna de admiración y respeto") y Melymel: "Lo que pasa es que si pones una foto de ese aborto criado en ese entonces y otra foto de ahora, no le fue mejor que a ti, y he ahí la causa del sangrado. Es cuanto".

Villanosam también le posteó: "El valor del ser humano está en su energía, en su vibración, en como supera los obstáculos y procesos que la vida nos trae. Orgullo mundial Ivy Queen. Los odiosos siempre utilizarán la poesía y la prosa más fácil, sencilla y desagradable que puedan usar, "la crítica", porque su capacidad intelectual solo les permite buscar faltas donde solo debería de haber admiración. Bendiciones".

Martha Ivelisse Pesante, nombre real de Ivy Queen, ha sido elogiada por los cambios en su cuerpo a sus 49 años de edad.

"La reina del reguetón" se ha destacado por ser bastante activa en las redes sociales, donde muestra lo preocupada que es por su apariencia, luciendo llamativas pelucas, un maquillaje y uñas impecables y una gran colección de zapatos y atuendos que saca a relucir en su estupendo cuerpo a pesar de tener casi 50 años.

Ivy Queen es una de las primeras mujeres en incursionar en el género urbano en los años 2000.

Uno de sus temas más populares y que tiene una connotación feminista para la época fue “Yo quiero bailar”.