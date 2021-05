Abundan las canciones que relacionan sexualmente adultos y menores de edad

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo, RD

No es nueva, pero “Niña Coqueta”, que interpreta Luis Miguel del Amargue, es la bachata más pegada del momento. El tema recrea la historia de un hombre adulto que desea a una menor de 13 años. Se oye en la radio, en colmadones, en drinks, en todos lados. Y sorprende que en tiempos en los que recién se ha prohibido el matrimonio infantil y se castiga con cárcel una relación amorosa entre un adulto y un menor de edad, aún se promuevan esas letras que llevan este mensaje de permisividad.

Desde hace décadas los compositores, de todos los géneros musicales, se han inspirado en amores prohibidos, amores que, en algunos casos, hay una niño/a o menor de edad incluidos en estas historias.

Cantantes como Braulio, José Luis Perales, el Gran Combo de Puerto Rico, Eddy Herrera, Alex Bueno y Miranda también han interpretado temas que inducen a una relación sentimental entre adultos y menores.

Romeo Santos y Ross María recién grabaron “Tú vas a tener que explicarme”, tema en el que hay un coqueteo sexual entre ellos. “Tú ‘tá clara, voy contando los días del calendario”, le canta el bachatero al hacerle saber que cuando cumpla 21 complacerá a “está menorcita” que “tú la tiene grave, tanto que yo espero par de años o el permiso de mis padres”.

Es cierto que la música urbana ha normalizado en ciertos sectores la sexualidad explícita, la violencia y el consumo de drogas, pero no por ello se puede justificar canciones que incentiven, de manera clara, estas aventuras amorosas entre un hombre adulto y una menor de edad.

Sobre el tema y al ser consultada por LISTÍN DIARIO, la doctora Rosa Elcarte, representante residente en el país del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) dejó claro que la institución que representa no está de acuerdo con ningún tiempo de manifestación que promueva las relaciones de niñas menores con adultos mayores.

“Lamentablemente estas canciones reproducen una visión machista en que un hombre adulto debe de buscar una niña para mantener relaciones sexuales”, expresó.

Por ejemplo, en la historia de la canción “Niña coqueta” un hombre le dice a una niña de 13 años que lo enloquece, aunque no quiere dañar su futuro.

“Tú, tú eres solo una niña coqueta, que me tiene vuelta loca mi cabeza... Todo está en tus manos porque eres solo una niña de solo trece años”, se oye cantar a Luis Miguel del Amargue.

Pero antes que Luis Miguel del Amargue, muchos artistas, tristemente, han interpretado temas que recrean este tipo de historias, que, en muchos casos, se trata de un reflejo de la sociedad misma, que normalizaba las relaciones sexuales entre menores y adultos.

El fenómeno tiene un siglo registrándose en la música en varios idiomas. En México, Antonio Aguilar, hizo famoso el tema “La Martina”, el que inicia hablando de una experiencia sexual con una joven de 15 años, la que devuelve a sus padres por serle infiel.

+ En salsa

En 1979 Gran Combo de Puerto Rico, a ritmo de salsa, grabó “Nido de amor”, en la que se intuye que un adulto le pide a una menor no ir al colegio para que ésta se quede a su lado.

“Amor de mi vida no te vayas pa’l colegio, di que estás enferma y quédate un rato conmigo... Y tú bien sabes que cuando llueve nunca hay clase en el colegio”, reza la salsa que desde esa época suena en las emisoras del país.

El repertorio de baladistas también está minado de ese tipo de letras. Solo hay que echar un vistazo a los temas “Pequeña amante”, en voz de Braulio, y “Celos de mi guitarra”, de José Luis Perales.

En “Pequeña amante” llega a confesar en una de sus estrofas que la niña tiene 16 años y que se vuelve loco con ella.

“Pequeña amante, dieciséis años son tan pocos que yo debí volverme loco para que así llegara a amarte”, se oye cantar Braulio.

“Celos de mi guitarra”, de Perales, relata la historia de un señor, que aclara que su adolescencia ya pasó, pero que cree que la joven de 15 años con la que ha compartido tiempo siente celos de cómo él toca a su guitarra. Claramente habla de una relación prohibida, pero en un punto él hace entender que la dejó “vivir sus quince años” mientras él “promete soñarlo”.

+ Ritmos dominicanos

Luis Miguel del Amargue es ahora el foco sobre el tema con la bachata “Niña coqueta”, pero también Kiko Rodríguez y Raulín Rodríguez tienen títulos que incluyen la palabra “niña”.

En el merengue también ha estado preñado de este tipo de letras. Ejemplos sobran, como el éxito de Eddy Herrera, “Demasiado niña”, y Alex Bueno con “Colegiala”, que en 2019 fue regrabado por Gabriel a dúo con “El Mayimbito”.

En el merengue que canta Eddy Herrera se refleja un coqueteo con una niña de 13 años, a la que prefiere respetar porque no sabe amar.

“Si tú no fueras tan niña yo te llevara conmigo y si no fueras tan angelical mi amor a ti me atrevería a entregar. Y es que eres demasiado niña para empezar a amar, eres como una fruta nueva que no se debe tumbar”.

Antes que Eddy, el merenguero Vicente Pacheco llegó a mencionar en un tema, titulado “Se acaba mi vida”, a una niña de apenas once años, a la que enseñará a besar, “ya que no tiene experiencia”.

El grupo argentino Miranda también tiene en sus letras de electropop en el tema “El profe” a un hombre mayor que desea ser el profesor de una menor en el amor.

“Yo quiero ser tu profe, mejor dicho profesor, el que te enseñe del amor, lo que sabes y disimulas quisiera que me mientas cuando pregunte tu edad”, canta Miranda.

El fenómeno también abarca otros ritmos como el vallenato, en el rock, las rancheras y el reguetón.

+ La posición de Unicef

Rosa Elcarte, representante residente en el país del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) hizo un llamado a la sociedad a rechazar este tipo de contenido musical.

“Aunque la violencia sexual esté penada por ley, la mejor respuesta a este tipo de contenido es el rechazo social. La sociedad debe posicionarse de manera firme al afirmar que ya no tolera ninguna forma de promoción de cualquier tipo de violencia, mucho menos la sexual”, expuso.

La representante de Unicef dijo que para que estas canciones no se produzcan se debe apoyar un cambio cultural en el país, que no promueva el uso del cuerpo de la mujer como una atracción publicitaria, y el rechazo popular a este tipo de canciones.

“Unicef tiene programado ir paulatinamente cambiando estas pautas culturales, pero es algo muy complicado, muy arraigado y que costará muchos años cambiar”.

Orígenes. La normalización de esta práctica viene de que en siglos pasados las niñas recibieron una herencia cultural en la que veían cómo sus bisabuelas, abuelas y hasta madres pudieron ser forzadas a tener hijos o casarse con hombres mayores, aún siendo menores de edad. Por suerte, esta realidad ha comenzado a cambiar en los últimos tiempos.