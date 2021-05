Georgina Duluc no trabajaría en Alofoke Radio: “No es mi estilo”

Floranyi Jáquez

Punta Cana, RD

los medios, la comunicadora Georgina Duluc dijo que no trabajaría en esa plataforma porque “no es su estilo.

Al cuestionársele que, si Santiago Matías le hiciera una propuesta para formar parte de esta nueva etapa de Alofoke Radio, Georgina fue clara y precisa al responder que no: “No es mi estilo”, manifestó.

Con la sinceridad que la caracteriza la presentadora de televisión habló sobre los programas que hacen algunas comunicadoras en YouTube y explicó que eso no es una opción para ella.

“Lo que pasa es que lo que yo haga para YouTube va a tener la misma producción que tiene un programa que haga Georgina para la televisión y yo dejé de hacer televisión porque me sale muy cara y yo no puedo bajas el estándar a nada de lo que yo hago”, explicó.

Asimismo, dijo que: “yo no puedo sentarme con una gente en cualquier sitio en dos sillitas. Eso es lo que está haciendo todo el mundo y realmente no me llama la atención porque ya yo lo hice hace 15 años”.

La comunicadora, quien está actualmente en la obra de teatro “El Feo”, regresa a la televisión tras ocho años fuera para conducir el reality “Baila Dominicana Baila” que se transmitirá por Digital 15 todos los domingos de 8:00 a 10:00 de la noche a partir del próximo 27 de junio.

La comunicadora y Enrique Crespo serán los encargados de conducir el programa que tendrá como escenario el nuevo, emblemático e impresionante Hotel Lopesan Costa Bávaro Resort, Spa & Casino en Punta Cana.