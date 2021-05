Georgina Duluc sobre conducir Premios Soberano: “No quiero hacerlo, ya se me fue la ilusión”

Floranyi Jáquez

Punta Cana, RD

Aunque hace unos años Georgina Duluc se “moría” por conducir Premios Soberano, actualmente ya no es así. La comunicadora dijo que ya no tiene “ilusión” de ser la presentadora de la premiación más importante del arte dominicano.

La también conocida como “la reina de las alfombras” dijo que hace 15 años se “moría” por estar en ese escenario. Sin embargo, ya no siente la “emoción de hacerlo”.

“No quiero hacerlo ya (conducir Premios Soberano), antes yo tenía mucha ilusión de hacerlo, hace 15 o 20 años”, dijo la presentadora y sobre el porqué de esa decisión explicó: “Ya se me fue esa ilusión, ya no siento esa emoción por hacerlo”, manifestó.

Sobre la elección de Caroline Aquino y Clarissa Molina como conductoras del premio este año, la comunicadora expresó: “La elección fue magnifica. Ellas son dos grandes profesionales, muy lindas, lo han hecho muy bien y son muy trabajadoras”.

Duluc, quien cada año es una de las mejor vestidas de la alfombra dijo que este año no desfilará por ella porque entiende que debido a la pandemia solo deben asistir a la premiación las personas que estén nominadas.

“Yo no estoy nominada. El año pasado no se hizo nada, el antepasado sí hice teatro, pero no me nominaron. Entonces hay un rebrote grande ahor ay yo entiendo que las personas que deben ir al Soberano en este momento son las que están nominadas. Sería una imprudencia ir”, explicó Georgina.

Estas declaraciones las ofreció la comunicadora durante la rueda de prensa del lanzamiento del reality “Baila Dominicana Baila” en Punta Cana, programa que marca el regreso de Duluc luego de ocho años fuera de la televisión.

Georgina Duluc y Enrique Crespo serán los conductores del reality que se transmitirá por Digital 15 todos los domingos de 8:00 a 10:00 de la noche a partir del próximo 27 de junio.