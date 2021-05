Nino Freestyle: "No fue que yo fui un fenómeno que todo me llegó rápido"

Floranyi Jaquez

Santo Domingo, RD

Desde niño Nino Freestyle ha estado involucrado en la música, pero no fue hasta el 2017 que empezó a trabajarla de manera profesional. Sin embargo, no fue un “fenómeno” de esos que surgen ahora y que todo le llega rápido. En su caso, tuvo que “guayar su yuca”.

Nino es uno de los tantos muchachos de los barrios dominicanos que tienen la música como su aliada y su forma de expresarse.

Yeifry Severino de la Rosa, su nombre real, nació en La Romana, hace 21 años, en el seno de una familia tradicional: padre, madre y tres hermanos.

Nino cuenta en entrevista con Listín Diario que aunque viene de una familia humilde siempre le enseñaron a hacer las cosas bien.

“Desde niño me gustó el trabajo para sobrevivir y hasta el sol de hoy sigo haciendo las cosas bien hechas”, expresa el rapero al momento que rememora cómo fue su infancia.

+ Proceso

Se graduó de bachillerato a los 16 años y aunque no pudo ir a la universidad, “porque me llegó la fama ahí mismo”, eso no ha sido un impedimento para crecer en la vida.

Su camino en la música lo ve como un proceso en el que todavía sigue trabajando: “No fue fácil para mí posicionarme en la música. No ha sido fácil porque realmente lo mío ha sido por escala, no fue que yo fui un fenómeno que todo me llegó rápido. Nosotros hemos estado haciendo el trabajo, escalando y hasta el sol de hoy no paramos”.

+ Estilo

Se ha destacado por su capacidad de hacer freestyle, logrando romper el “Jon Z Challenge”, un récord mundial de rimas, con un total de 2,114 palabras rimadas y gracias a esa habilidad se hizo notorio en las redes sociales y fue invitado por el artista urbano Secreto para crear “La vuelta”, tema que lo presentó como una de las nuevas caras prometedoras del género urbano dominicano.

Luego de eso no ha parado y cuenta con temas como “Letal”, “Eso es mío”, “Aficia de un Chucky” y el remix, “Mujeriego”, “No hago coro”, entre otros.

Precisamente este último tema lo hizo junto al veterano reguetonero puertorriqueño Farruko, el cual lo puso en la mira de otros exponentes de pegada internacional.

Luego de Farruko seguir el trabajo del joven dominicano se le acercó y le propuso el tema que cuenta con más de 34 millones de reproducciones en YouTube y el remix acumula 29 millones de vistas.

“Desde que nos conocimos la vibra fue genial y al otro día ya estábamos haciendo el video”, cuenta Nino.

Ha sido tanto lo que congeniaron que ya tienen varios temas juntos, pero aún no tienen fecha para sacarlo a la luz.

Como su nombre artístico lo indica, Nino hace freestyle, sin embargo, sus letras no son tan explícitas algo que no es común en ese estilo musical.

No obstante, el joven rapero dice ser innovador y aunque le gusta hacer música limpia no descarta algún día hacer un tema en esa onda.

“No me enfoco tanto en lo explícito, aunque sí tengo que hacerlo un día, pues lo hago no tengo ningún tipo de problemas con eso”, dijo.

Con respecto al freestyle, es consciente que pocos artistas van por ese estilo porque “los tiempos son cambiantes y quizás esa no es la modalidad que está ahora mismo, pero siempre va a quedar algo de eso al final hay muchos jóvenes están en eso. Aunque sí que se ha perdido un poco”.

Desde niño siempre ha seguido el rap y a sus exponentes como El Lápiz Conciente, Poeta Callejero, Vakeró y extranjeros a Don Omar, Arcángel, entre otros.

Algo que a Nino Freestyle, hasta el momento, tampoco le ha pasado ha sido envuelto en un escándalo como es común en muchos artistas urbanos, ya sea por marketing o realidad.

El artista mantiene su vida privada al margen de la profesional. Solo en Instagram cuenta con más de 1.6 millones de seguidores y casi nunca sube nada de su familia o personal.

“Nunca me ha gustado compartir nada de mi vida privada en las redes sociales. Realmente siempre mantengo al Yeifry y a Nino separado. Me gusta que la gente solo sepa de la música y de mi familia es muy raro que yo suba algo. Me gusta tenerlo al margen porque así mismo como existe, el bien existe el bien”, manifestó el cantante.

+ Nominación al Soberano

El artista se ha convertido en uno de los favoritos del público que sigue la música urbana y su trabajo lo ha llevado a estar nominado en Premio Soberano como “Revelación del año”.

Sobre la nominación cuenta que está feliz y emocionado y aunque no se esperaba estar nominado, sí tiene claro que lo merece porque ha estado haciendo un buen trabajo y de no llevarse el premio a su casa, Nino dice que cualquiera de sus colegas que se lo gané está merecido.