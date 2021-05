Aramis Camilo: "Ojalá volvieran mis nuevas canciones virales" como el video en que se ve cantando en una calle de NY

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo. RD

Aramis Camilo aclaró sobre el video que se volvió viral y en el que se ve cantando en una calle de Nueva York como si fuera un artista callejero que canta para recibir dinero de los transeúntes.

"Recuerden soy un ser humano, y me debo a mi gente, ojalá volvieran mis nuevas canciones virales así como vuelven virales lo que entienden es mi fracaso, pero siempre me debo a mis fanáticos y el amor que me dan se los devuelvo, bendiciones, gracias a todos los buenos comentarios que vi de diferentes personas que sí entendieron ese video que se volvió viral, bendiciones", escribió Camilo en la red social Instagram.

El veterano merenguero sorprendió a sus fanáticos, cantando y bailando su clásico tema musical “El motor”, en una esquina de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

En el videoclip al veterano intérprete se le ve bailando la emblemática coreografía de su popular tema lanzado en los años 80, considerada como la época dorada del merengue.

Muchos entendieron que Camilo estaba pasando por una situación económica difícil y que se había visto en la necesidad de cantar en las calles para que las personas que pasaran por el lugar le dieran dinero, como acostumbran cantantes y músicos en calles de ciudades del mundo.

"En estos días pasaba por ahí por la 189 y San Nicholas, los amigos míos estaban ahí en la acera, me invitaron a que le cantara una canción, se la canté y solamente hicimos eso, con mucho orgullo", expresó en un video explicativo el artista.