Actriz colombiana pide que paren de insultarla por el comentario que hizo sobre la Miss República Dominicana

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La actriz colombiana Kimberly Reyes volvió a disculparse por el comentario que hizo sobre la Miss República Dominicana Kimberly Jiménez y pidió que paren con los insultos y las amenazas tanto a ella como a sus seres queridos.

“Entiendo que se sintieran aludidos porque tenemos cultura y formas de escribir diferentes, por lo mismo expresé mis más sinceras disculpas”, dijo Reyes a través de las historias en su cuenta de Instagram.

La actriz conocida por su papel de “La Diabla” en la telenovela “El final de paraíso” reiteró que nunca quiso ofender a la modelo dominicana cuando se refirió a la cola postiza y que al contrario de los que muchos creen, la Miss República era una de sus candidatas favoritas.

“No es justo mensajes de amenazas insultos a mi familia o personas conocidas. Lo que dije jamás fue malintencionado y lo entendieron completamente de otra manera a como lo quise expresar”, expresó la colombiana.

Esto después de que muchos usuarios la insultaran en su perfil de Instagram e hicieran lo mismo con su esposo el empresario Federico Severini.

La también exreina de belleza dijo que aunque previamente ya se disculpó, lo volvió a hacer porque esa situación está afectando la salud emocional de sus seres queridos.

“Realmente se ha salido de control y están jugando con la salud mental y física de muchas personas y familiares cercanos. Creo que hay forma de hacer saber al otro que cuando ha caído en un error sin tener que llegar a estos extremos tan terribles”, manifestó.

El comentario

Fue la noche del Miss Universo que la actriz, conocida por su papel de “La Diabla” en la telenovela “Sin senos no ha paraíso” y El final del paraíso”, se refirió en un tuit sobre el peinado que llevaba la modelo dominicana en el certamen.

“No supero que Dominican Republic no se ha dejado caer ese postizo de cola de Caballo”, dijo Reyes en tuit que luego borró, pero ya se había hecho viral.

Este comentario no cayó bien en los dominicanos, quienes empezaron a insultar a la colombiana y supuestamente hasta amenazarla de muerte a ella y a su familia.

“Debo decir que la chica de República Dominicana fue una de mis candidatas favoritas y cuando hice el tuit no me refería a nada ofensivo en contra de ella, sino que quería verla ya sin el postizo del caballo y me hubiera encantado que se lo hubiera soltado”, explicó la también exreina de belleza.