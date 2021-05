Lorenzo Méndez tras separación de Chiquis Rivera ahora busca "chicas malas

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El amor entre los cantantes Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera solo dio para un soplo. La pareja se separó al año de su matrimonio. En México se ha debitado sobre el tema, pero aun quedan dudas que los medios quieren saber y en sus respuestas él lo toma a broma.

¿Por qué se divorció de Chiquis?, se le preguntó, a lo que él respondió que las razones fueron sencillas: “No fuimos compatibles, simple y sencillamente, así nomás quedó”.

Los cantantes se casaron en Los Ángeles, California, el 29 de junio de 2019 y se separaron de manera definitiva en en septiembre de 2020. Ya desde junio del 2020 la hija de la fenecida Jenni Rivera confirmaba que estaban separados.

El exvocalista de La Original Banda El Limón aseguró que por el momento no está interesado en otra relación sentimental, pues tiene mucho trabajo y está enfocado a su familia.

Sin embargo, comentó que para aquellos momentos en los que necesita “dormir calientito” están “las chicas malas” (lo dijo en son de broma).

Al preguntársele qué hace en las noches solos dijo (siempre en broma) que "para eso hay chicas malas también para eso. No, no se crean, la nota de mañana: -Lorenzo contrata prostitutas, no, no sea crean. Nada de pago por evento. Yo solo me meto en cosas, me doy calor solito”.

Lorenzo Méndez se encuentra en la Ciudad de México promocionando su nuevo tema, "El dinero viene y va", junto a Adal Loreto.