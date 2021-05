Covi Quintana: “Si no fuera música, no sé qué estuviera haciendo ahora mismo”

Floranyi Jáquez

Santo Domingo, RD

Covi Quintanta dice “Soy dominicana” cada vez que le preguntan de dónde es y va sin prisa, pero “sin pausa” a cosechar sus éxitos y “mañana te escribo otra canción” desnudando el alma.

Su parte favorita es componer, pero también canta y produce. La música es su forma de expresarse y de vivir, tanto, que afirma que si no fuera música no sabría lo que estuviera haciendo en estos momentos.

“Yo siempre digo que si no fuera música, no sé qué estuviera haciendo ahora mismo. De verdad que no sé hacer otras cosas”, dice Covi con pasión sobre lo que hace.

En entrevista con LISTÍN DIARIO la cantautora cuenta que si bien ha tenido que “guayar la yuca” para escalar en su carrera como solista, no se arrepiente más bien se lo disfruta porque es algo que ama con todo su ser.

“Ha sido como guayar la yuca, ha sido una ruleta ese subibaja, pero cuando uno tiene claro las cosas cómo la quiere hacer y cómo lo hace eso se vuelve un poquito más llevadero”. Y Agrega que “Es cierto que en República Dominicana somos muy pocas las artistas femeninas y no solamente pasa aquí, sino en todo el resto del mundo creo que siempre ha existido, es un desbalance en cuanto A las chicas en la industria musical”.

En ese sentido, Covi fue elegida como la cantante del mes por Spotify en “Equal”, una campaña que trata de la equidad y busca llevar oportunidades significativas para todos. La plataforma digital promocionó a la artista en Time Square.

Asimismo, alza la voz para que tanto la prensa como todos los dominicanos apoyen más la música de autor, así como lo hacen en otros países.

Luego de Maridalia (Hernández) empezamos a salir nuevas artistas y el apoyo ha sido bueno, pero no tan bueno porque siempre hay un bombardeo de chicos de música popular. En el país lo que se escucha es música urbana, merengue, la salsa… ese género es precioso, pero creo que deberíamos darle un poquito de oportunidad a la música de autor”, dice la artista.

+ Nuevo álbum

Con su guitarra en mano, una autentica voz y su distintiva manera de escribir, Estefanía Covadonga Ruiz Quintana, nombre real de Covi, trae su cuarto álbum de estudio “Mañana te escribo otra canción”, el cual sale a la luz este jueves 20 de mayo.

La mayoría de canciones de este disco las escribió en medio de la pandemia, situación que la cambió como ser humano y como musico.

“(En la pandemia) empecé a conocer a la Covi más humana, empecé a dejar muchas cosas atrás. Creo que todo artista tiene ese ego de querer más y más y cuando la vida te para, en este caso el mundo paró totalmente, empiezas a conocerte y a soltar eso internamente para escribir mejores canciones que uno conecte más con las personas”, dice Quintana sobre el proceso de creación del disco.

Son trece canciones en la que la artista desnuda su alma, pero hay una muy especial la que ella misma define como especial y se titula “No me preguntes si estoy bien”.

“Es una canción que me encontré como persona y todo lo que tenía adentro que ni siquiera sabía que tenía, lo conté en cuatro minutos como un bombardeo. Es un desahogo y es todo lo que básicamente tenía dentro es una de las canciones más profundas de disco”, dijo.

Covi, quien está nominada a “Cantante solista del año” en Premio Soberano, admite que tiene momentos en los que se tranca, peor como todo buen artista su pluma vuelve a despertar y los resultados son las canciones que cuentan una historia, casi todas son vivencias y experiencia personales.

Es de las que piensan que a los artistas dominicanos les hace falta más colaboraciones entre sí por eso no descarta hacer un tema con otro cantante de un género diferente siempre y cuando se sienta identificada con la historia que cuente la canción.

+ Escenario y colaboración soñada

Pero su colaboración soñada es con el multipremiado artista español Alejandro Sanz, a quien tuvo la oportunidad de abrirle un concierto en el 2018 y desde ese momento siguen en contacto.

Asimismo, confiesa que le gustaría cantar en Altos de Chavón, La Romana, y en el Madison Square Garden, Nueva York. “Yo estoy optando últimamente por enfocarme los teatros por el tipo de música que hago, de autor, donde la gente pueda apreciar las historias que cuento”.

Covi es la creadora de “Soy dominicana”, una canción que escribió en el 2015 sin el fin de comercializarla y se convirtió en un himno para todos los dominicanos expresar su orgullo por esta tierra.

Aunque no solo escribe para ella todavía no ha tenido la oportunidad de que otro artista grabe un tema de su autoría. Sin embargo, eso se puede dar muy pronto ya que firmó con Warner Music, una editora de música que se encarga de que sus canciones lleguen a otros artistas”.

ES probable que a partir de julio el público de Covi pueda verla en vivo y disfrutar en personas las canciones de este y todos sus álbumes. “Básicamente empezamos en julio a estrenar este disco en vivo y ya por ahí a medida que el mundo vaya abriendo vamos a ir viajando a México, España, Colombia, Perú Chile, etc.”.