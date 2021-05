Billie Eilish: el icono de los "centenials"

Miriam Soto/EFE

Los Ángeles

Aún no ha cumplido los 20 y Billie Eilish no es sólo uno de los grandes referentes de la generación Z, sino una de las artistas más exitosas del mundo de la música en los últimos tiempos: puede presumir de ser la más joven en ser nominada a las cuatro categorías principales de los Grammy y la primera mujer en conseguir el ‘póker’ de los premios más importantes de la música.

Lo logró en enero de 2020, cuando se llevó los galardones a álbum del año, grabación del año, canción del año y mejor nuevo artista, además de otro Grammy al mejor disco pop vocal por su álbum debut ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’, con ‘Bad Guy’ como su canción estrella. Tenía 18 años.

Todo un fenómeno musical que este mismo año ha vuelto a alzarse con el Grammy a la grabación del año por ‘Everything I wanted’ y que, el 30 de julio, publicará su esperado segundo álbum, ‘Happier Than Ever’, en el que incluirá dos de las canciones lanzadas el pasado año, ‘Therefore I Am’ y ‘My Future’.

Pero el huracán Billie Eilish se entiende, no sólo con los premios y lo halagos recibidos por su trabajo musical, sino por las reacciones que generan todo lo que hace. Baste señalar que en una época en la que casi todo se mide por la repercusión en redes sociales, la portada de la edición británica de la revista ‘Vogue’ protagonizada por la artista estadounidense, ha batido récords en Instagram.

Además de generar un auténtico revuelo por el cambio de imagen de la artista, dejando atrás la ropa ancha con la que evitaba ser sexualizada, en apenas seis minutos la publicación logró un millón de “me gusta” - el post más rápido en alcanzar esa repercusión –, lo que da buena muestra de cómo el fenómeno musical de los últimos tiempos es inseparable de las redes sociales, principal vía de comunicación de la generación Z.

“Billie es una visionaria, tiene un control completo de su trabajo, a nivel visual musical y estilístico”, aseguró en conversación el Efe R.J. Cutler, director del documental ‘Billie Eilish: The World’s a Little Blurry’, estrenado en Apple TV+ el pasado mes de febrero, y en el que se refleja muy bien cómo ha surgido una de las figuras más importantes de la cultura popular de los últimos tiempos.

La artista acaba de publicar ‘Billie Eilish: In Her Own Words’, una selección de su álbum fotográfico, acompañada de la publicación de un audiolibro que, a modo de minibiografía, repasa desde su infancia y su vida familiar hasta su vida de gira, convertida ya en una gran estrella de la música y en un icono global.

Un proyecto repleto de “recuerdos reales” de la vida de Billie Eilish, como ella misma ha confesado a ‘Vogue’, que surgió, igual que su próximo disco, en pleno confinamiento: la artista comenzó a recopilar las fotos que ilustran su vida en el verano de 2020, después de haber tenido que cancelar su gira mundial con solo tres actuaciones como consecuencia de la pandemia.



DE ‘BELIEBER’ A ESTRELLA GLOBAL

Billie Eilish Pirate Baird O’Connell nació el 18 de diciembre de 2001 en Los Ángeles (California, Estados Unidos) y, en 2015, con apenas 13 años, publicó el sencillo ‘Ocean Eyes’ a través de SoundCloud. En 2017 lanzó su EP ‘Don’t Smile at Me’, producido por su hermano Finneas O’Connell, productor también del álbum debut con el que Eilish arrasó en los Grammy.

“La clave del éxito de Billie Eilish es para que la analicen los expertos de la música. Tiene una gran empatía, comparte sentimientos con toda su generación y los transporta en arte”, señala el director del documental sobre la artista, quien durante dos años siguió de cerca el proceso de creación de uno de los álbumes más influyentes de la era.

Un trabajo que muestra el nivel de autoexigencia de una artista que, pese a su juventud, sabe a dónde quiere que se dirija su carrera y controla todos los aspectos creativos, consciente de su repercusión.

“Esta es la cosa favorita que jamás he creado y estoy muy emocionada, nerviosa y deseando que lo escuchen. No puedo ni expresarlo. Nunca sentí tanto amor por un proyecto”, aseguró Billie Eilish en sus redes sociales al anunciar el lanzamiento de su próximo disco, ‘Happier Than Ever’, que se publicará el 30 de julio.

“No creo que hubiera hecho el mismo álbum, ni siquiera el álbum, si no fuera por el coronavirus. Eso no significa que trate sobre el coronavirus, en absoluto. Es solo que, cuando las cosas son diferentes en tu vida, tú eres diferente”, explicó la artista en una entrevista con Stephen Colbert.

El álbum incluirá, entre otras canciones, los sencillos ‘Therefore I Am’ y ‘My Future’, publicados el año pasado, y el recién estrenado ‘Your Power’.

No aparecerá en ese nuevo disco la colaboración con Rosalía ‘Los vas a olvidar’, uno de los temas que ha lanzado después de su exitoso álbum debut, además de otros como ‘No Time To Die’, tema principal de la banda sonora de la película de la saga James Bond con el mismo título, y premio Grammy a la mejor canción escrita para medios visuales.

Billie Eilish comenzó su adolescencia siendo una gran admiradora de Justin Bieber, y la ha acabado convertida en una estrella que ha superado la repercusión de su gran ídolo siendo, además, todo un referente para su generación.

Ahora acaba de presentar su libro en español"Billie Eilish", editado por Penguin Random House, desde donde comparte na mirada muy íntima de su vida, tanto dentro como fuera del escenario canalizado por fotografías seleccionadas por la propia Billie, mostrando aspectos de su vida destacados.