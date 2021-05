“Tú me quieres más”, la canción que Techy Fatule le escribió a su esposo

Floranyi Jáquez

Santo Domingo, RD

Luego de varios meses inactiva (públicamente), Techy Fatule regresó a la escena musical con la antesala de lo que será su próximo disco.

“Tú me quieres más” es el primer sencillo de su álbum “Sie7e”, el cual ella misma ha definido como el “el proyecto más grande" de su vida profesional.

“´Tú me quieres más” significa para mí un nuevo comienzo, pero también como ser humano viví muchas cosas desde que empecé hacer esta canción hasta ahora que salió. Es un cambio porque definitivamente me atreví hacer más yo, a disfrutar más la música, a dejarme guiar”, cuenta la artista.

En entrevista con Listín Diario Techy dijo que cuando empezó a escribir esta canción lo hizo sin pensar en ningún tipo de parámetros ni enfocándose en lo que estaba sonando o no en el momento, hice “lo que me salió del corazón”.

La canción se la escribió a su esposo y padre de su hijo, David Fernández.

“Quería escribirle una canción a mi esposo, no solo del amor que yo siento por él, sino de lo segura y confiada y feliz que me hace sentir al ver que tengo un amor tan incondicional como el que él me regala cada día”, expresó la cantante sobre el significado del sencillo.

Precisamente amor y libertad de ser es lo que Techy ha aprendido de su familia y es la enseñanza que le han dado las mujeres de su familia tanto su abuela como su madre la veterana comunicadora Tania Báez.

“Para el Día de las Madres la mejor enseñanza que me ha dado mi madre y mi abuela es que nosotros no podemos decirles a nuestros hijos quién ser ni cómo ser. Los hijos llegan prestado, Dios nos los presta un momentito para que nos acompañen el camino”, expresó.

+ Su abuelo

Hace dos meses la cantautora perdió a su abuelo Víctor Báez, conocido popularmente como Manolín “el abuelo influencer”, quien murió a causa del cáncer que lo mantuvo hospitalizado los últimos días de su vida.

Techy era muy apegada a su abuelo y así lo demostraba tanto en público como en privado, por lo que su muerte fue un duro golpe para ella, pero lo recuerda con mucho amor y le agradece todo lo que le enseñó de la vida.

“Yo veía que al hospital llegaba gente importante, política, pero también iba gente que trabajó con él, seguridad de su casa, sus hijos, toda su familia a visitarlo. Llegaban todo tipo de persona que le tenían mucho que agradecer a mi abuelo porque él siempre le sirvió y siempre estuvo ahí. A mi abuelo nunca le importó que tú representabas, sino qué tipo de persona tú eres y después de su muerte mi vida, mi propósito en ella, cambió y analice que mi abuelo murió con un hombre muy exitoso”, dijo Techy.

Y agregó: “Mi abuelo se fue dando tanto amor y rodeado de tanto amor que es con lo que yo me quedaré por siempre”.

En otro sentido, la artista, quien empezó su carrera desde muy joven y se describe como feminista contó que este álbum es diferente porque no solo le canta al amor y al desamor, sino que también habla del empoderamiento femenino, a su esposo y una canción muy especial que le escribió a su abuelo.

“Hay una canción que me inspire mi abuelo. Definitivamente es algo donde soy más yo, donde fluyo más, donde me siento más segura y no tengo ningún tipo de ataduras ni de miedo”, explica sobre “Sie7e”.

Para este proyecto formó una banda que es en su mayoría de mujeres porque “qué tipo de feminista sería yo si no apoyo más a mis hermanas, si no resaltó más su trabajo. Yo creo que las mujeres somos más firmes y más fuertes cuando nos apoyamos entre sí”.

+ Sobre el “Sie7e”

Techy grabó este disco en medio de la pandemia, totalmente virtual, mientras los productores estaban en Los Ángeles y ella estaba aquí en República Dominicana.

“De manera personal es un cambio donde viví muchas cosas tanto positivo como negativo, pero me ayudaron un poquito soltar a tratar de ser mejor ser humano, a sentirme más segura con todo lo que estaba pasando y por todo lo que trataba de mejorar”.

“Sie7e” se descubre a través de este primer corte, “Tú me quieres más” que cuenta con la producción musical de los reconocidos compositores Claudia Brant y Josh Cumbee, grabado en las ciudades de Los Ángeles (USA) y Santo Domingo (RD) y mezclado por el multi-ganador del Grammy y Latin Grammy Moogie Canazio, con la producción ejecutiva de Porfirio Piña y Alexis Brugal.

Los Grammy dieron la primicia de este lanzamiento presentándole en todas sus plataformas de manera exclusiva. En este performance realizado para los Grammy, la artista se hizo acompañar de una numerosa banda compuesta mayormente por mujeres, mostrando una nueva imagen desenfadada, libre, que describe a la perfección la onda de su propuesta.