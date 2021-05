Estrenos: "Wrath of Man" es una película muy sólida y entretenida

Rubén Peralta Rigaud

Santo Domingo. RD

Después de más de 15 años, Jason Statham y Guy Ritchie vuelven a formar equipo en el thriller de acción "Wrath of Man", su cuarta colaboración tras haber trabajado juntos en "Lock", "Stock and Two Smoking Barrels", "Snatch" y "Revolver".

La cinta "Wrath of Man" es un remake de la película francesa de 2004 "Le Convoyeur" ("El camión del dinero") y es una historia que funciona muy bien.

Tras una emboscada a uno de los camiones blindados de Fortico Securities, la empresa contrata a un misterioso empleado conocido como H, interpretado por Jason Statham.

Al principio, H parece tranquilo y reservado, pero después de que H y su compañero Bullet (Holt McCallany) se conviertan en el objetivo de un intento de robo, H muestra sus verdaderas habilidades, es un experto tirador y acaba con todos los ladrones armados. Pero, ¿quién es H y qué hace en Fortico?

Pronto todo empieza a dar un giro cuando descubrimos quién es realmente y qué está pasando en esa empresa.

Muchas de las marcas de director y guionista de Ritchie están en juego, las líneas temporales y flashbacks, sus habituales diálogos ágiles y distintivos, y los apodos. Pero ha desaparecido el tono frívolo y cómico de muchas de sus películas, como Snatch y Lock, Stock and Two Smoking Barrels.

En su lugar, se trata de una historia más realista y desagradable, en la que Statham utiliza sus habilidades para cometer asesinatos especialmente crueles y, por supuesto, lo hace con estilo y garbo. Sí, hay momentos divertidos, pero quedan en un segundo plano frente a los graves problemas que son la causa de la ira del protagonista.

El mismo comienzo de Wrath of Man resulta ser un oxímoron, mostrando a Guy Ritchie, el director, en su momento más discreto y a Guy Ritchie, el guionista, en su momento más indulgente.

La cámara acompaña a dos conductores parlanchines de un camión blindado, captando lo que ven a través del parabrisas,cuando los hombres llegan a una parada, resulta ser una fachada para un robo.

La puesta en escena estática de los ladrones abriendo un agujero en el camión de caudales y gaseando a los conductores es impactante y visceral, sin ningún tipo de montaje frenético ni artificio acelerado.

Al mismo tiempo, Ritchie se excede en los diálogos rápidos que, a diferencia de cualquier conversación larga pero interesante escrita por Quentin Tarantino, parecen poco naturales y demasiado escritos para su propio bien.

La bravuconería autoconsciente del diálogo continúa durante los siguientes veinte minutos. Cuando Bullet presenta a H a toda la tripulación del camión, la charla de vestuario de fraternidad y las posturas de alfa masculino se hacen con tanta fuerza que es una sorpresa que ninguno de ellos se baje los pantalones y saque una vara de medir, incluso con una mujer entre ellos, hay mucha testosterona en el aire.

En un intercambio, cuando Dave (Josh Hartnett) está jugando al billar con Dana (Niamh Algar), le dice: "el objetivo de una mujer es cerrar la boca", llegando al punto de ser una parodia de Guy Ritchie o algo más cercano a una película de David Ayer, es a partir de ahí que la película mejora considerablemente.

Como es habitual, la forma de narrar de Ritchie es hábilmente circular, cambiando de cronología (tres meses después, cinco meses antes, etc.) para rellenar los espacios en blanco y pasando de un conjunto de personajes a otro antes de mostrar gradualmente sus cartas. La forma en que está estructurada la historia podría parecer innecesariamente enrevesada, y sin duda lo es, pero Ritchie está muy seguro de cómo quiere contarla.

+ Características

La película es mucho más oscura y menos cómica que muchas de las anteriores de este director y durante gran parte de su duración esto funciona muy bien.

Los primeros 45 minutos, más o menos, son excelentes, ya que la película se presenta como un thriller de acción mucho más oscuro y descarnado, pero a medida que avanza, esta originalidad parece desaparecer y empieza a transformarse en una película de acción mucho más genérica.

Esto no quiere decir que sea mala, ya que hay algunas escenas de acción realmente buenas, sino que ese comienzo preparan la película muy bien y la presentan como algo refrescante y diferente, conforme avanza esa frescura se desvanece y la película sigue un camino muy probado.

Sin embargo, el resto de la historia pierde esta atmósfera a medida que la trama empieza a dar saltos, proporcionando flashbacks y moviéndose entre diferentes personajes conforme los misterios empiezan a desvelarse.

+ Lo pesado

Es un poco más difícil de seguir, ya que se nos muestran títulos que dicen "cinco meses antes" y "tres semanas después", y a medida que pasamos de un grupo de personajes a otro el ritmo se ralentiza un poco.

El resto de la película sigue siendo muy emocionante y entretenida, y hay muchas escenas de acción buenas, pero no está a la altura de lo que hemos visto hasta ahora y eso que cuenta con un impresionante reparto que incluye a Scott Eastwood, Eddie Marsan, Josh Hartnett, Jeffrey Donovan y Niamh Algar para mantenerte enganchado mientras se mueve entre todos sus personajes.

A medida que aumenta el número de cadáveres, también lo hace la tensión, y los malos son todos adecuadamente malvados, especialmente el Jan de Scott Eastwood y el Bullet de Holt McCallany.

Un pequeño paso en falso en la historia es el incompetente Dave de Josh Hartnett, es difícil entender cómo ha pasado las rigurosas y exigentes pruebas para convertirse en un empleado encargado de proteger el dinero de otras personas.

La historia se desarrolla y, mientras se va acercando una película de acción más genérica, empieza a tomarse demasiado en serio a sí misma, ya que el tono misterioso que el comienzo de la película estaba estableciendo no se mantiene en el mismo grado, pero sigue estando ahí hasta cierto punto.

La trama se vuelve un poco más artificiosa y hay demasiadas cosas que no tienen sentido, además, la película es demasiado larga, ya que dura casi dos horas y al final parece que está lista para terminar.

"Wrath of Man" es una película muy sólida y entretenida que se establece y con buen tono rápidamente, pero a medida que avanza, comienza a carecer del estilo especial de Guy Ritchie, dejando el producto final como una historia muy observable y agradable con buena acción, pero nada demasiado especial.