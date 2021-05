Madre a los 50, ¿qué no se puede?, pregúntele a Naomi Campbell, Janet Jackson, Halle Berry, Susan Sarandon y otras famosas que retrasaron la maternidad

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo. RD

En otros tiempos parir después de los 40 años se veía como un imposible. Y más si la mujer llegaba al medio centenar de vida. Los nuevos tiempos han ido cambiando la realidad sobre la maternidad. Las técnicas de reproducción asistida brindan nuevas posibilidades, sobre todo para aquellas que han postergado la experiencia por razones laborales o económicas. Y si es cierto que mucha gente mantiene la certeza de que después de cierto tiempo mejor ni inventar con tener hijos, cada vez hay más ejemplos.

Naomi Campbell acaba de ser madre a los 50 años, como antes lo fueron otras famosas, entre ellas la cantante Janet Jackson, las actrices Brigitte Nielsen, Rachel Weisz, Laura Linney, Halle Berry, Geena Davis y Susan Sarandon.

La modelo británica Naomi Campbell se convirtió en madre por primera vez, a escasos días de cumplir los 51 años, tras a dar a luz a una niña.

"Una pequeña bendición me ha elegido para ser su madre", escribía la modelo en la red social Instagram, junto a una fotografía en la que Campbell sujeta con la mano los pies de su bebé, que lleva un vestido blanco de flores.

La llegada al mundo de su hija, de la cual se desconoce el nombre por el momento, es un regalo de cumpleaños adelantado para Campbell, que cumplirá 51 años el próximo sábado.

"Muy honrada de tener a esta amable alma en mi vida, no hay palabras para describir el lazo que desde ahora, y para toda la vida, comparto contigo, mi ángel. No hay un amor más grande", añadió.

+ Brigitte Nielsen a los 54

Brigitte Nielsen dio a luz a los 54 años de edad, en junio de 2018. La modelo, actriz y estrella de “realitys” informó entonces que ella y su esposo Mattia Dessi, de 39 años, tuvieron una hembra llamada Frida, en Los Ángeles.

Es el quinto bebé para Nielsen, pero su primera hembra. Ella tiene cuatro hijos varones de matrimonios anteriores. La actriz se casó con Dessi, su quinto esposo, en el 2006.

“Nos alegra darle la bienvenida a nuestras vidas a nuestra hermosa hija”, dice el comunicado en 2018. “Ha sido un camino largo y lo ha valido”.

Nielsen había revelado su inusual embarazo en fotos colocadas en Instagram y Twitter.

+ Janet Jackson, a los 50

Janet Jackson dio a luz el 17 de enero del 2017 a su primer hijo. La cantante estadounidense, entonces de 50 años (ahora tiene 55), y su marido de ese año (su tercero), el multimillonario catarí Wissam al Mana, fueron padres de un niño.

"Están emocionados por dar la bienvenida al mundo a Elissa al Mana", afirmó en 2017 un representante de la intérprete.

Janet Jackson, que en los 80 y 90 y fue una de las artistas más importantes con unas ventas de más de 100 millones de discos, sorprendió en 2016 a sus fans con el anuncio de que suspendía su gira Unbreakable para dedicarse a la vida familiar con su marido.

"En esta segunda etapa, la gira ha sufrido unos cambios. Quería ser yo quien les contara que mi esposo y yo estamos planeando formar una familia. Motivo por el que he tenido que retrasar la gira. Espero que puedan entender que es importante que haga esto ahora. Por órdenes médicas tengo que descansar. Pero yo no me he olvidado de ustedes", dijo la hermana de Michael Jackson. Poco después se conocía que estaba embarazada.

+ Rachel Weisz

En septiembre de 2018, la actriz Rachel Weisz dio a luz a sus 48 años a una niña, el primer hijo en común con su marido, Daniel Craig, con quien ha llevado un matrimonio discreto.

Ninguno de los dos se estrena en la tarea de ser padres. Weisz tiene un hijo de 12 años, Henry, de su anterior relación con el director de cine Darren Arofnosky. La hija de Craig con Fiona Loudon, Ella, ya ha cumplido 29 años.

La edad, sin embargo, no ha sido un impedimento para que el matrimonio que lleva 10 años casado decidiera ampliar la familia. Daniel Craig tiene en la actualidad 53 años. Ella, dos años menos.

Weisz se quedó embarazada de forma natural y no se supo que durante la gestación hubiera ningún tipo de contratiempo, solo un traslado de Londres a Nueva York para evitar continuos viajes entre las ciudades donde que la pareja vivía.

+ Laura Linney, a los 49 años

El 8 de enero de 2014, en el umbral de los 50 años, Laura Linney se convirtió en madre de un tesoro que tiene hoy siete años y responde al nombre de Bennett Armistead Schauer.

A los 49 años, la actriz con los hoyuelos más dulces de Hollywood daba a luz a su primogénito, y ni siquiera sus publicistas habían tenido noticia del embarazo. Se habla de que ella y su marido, Marc Schauer, habían decidido mantenerlo en secreto.

Para afrontar un proceso físico y emocional tan especial, anunció que se tomaba un par de años sabáticos.

Un año después de nacer Bennett, dijo: "Ser madre a los 50 me ha transformado". Luego lo explicó: "En primer lugar, no pensaba que fuera a suceder. Cuando sonrío a mi hijo me doy cuenta de que los músculos en mi rostro hacen algo que no habían hecho antes, hay partes de mi estructura facial que nunca había engranado. Te transforma de una manera muy profunda que ni siquiera puedes comprender. Y ser madre tan mayor implica que ya estás lista para abordar ese cambio. Todo mi entorno me decía: tu vida se alterará, será diferente... Para mí es muy gratificante y estoy profundamente agradecida".

+ Halle Berry, a los 47

En octubre de 2013, la actriz estadounidense Halle Berry alumbró en Los Angeles a segundo hijo, el primero junto a su entonces pareja, el actor francés Olivier Martínez.

"Me siento fantástica. Ha sido la mayor sorpresa de mi vida, para decir la verdad", aseguró entonces a CNN.

"Pensé que había pasado el punto en el que esto podía ser una realidad para mí. Así que ha sido una gran sorpresa y lo más maravilloso", dijo en la entrevista televisiva.

Se trata del segundo hijo de la actriz que ya tiene una hija de cinco años fruto de la relación que mantivo con el modelo Gabriel Aubry. Ambos sostuvieron una batalla legal por la custodia de la pequeña en 2012 que desencadenó en una pelea en plena calle entre Olivier y Gabriel.

Los dos hombres se enzarzaron en una disputa a raíz de que la actriz intentara llevarse a vivir a la pequeña a Francia con ella y Olivier. Gabriel, que vive y trabaja en Los Ángeles, había acudido al tribunal para detener los planes de su expareja. Una batalla que finalmente la celebrity no logró ganar, ya que un juez no le permitió alejar a la niña de su padre. Finalmente la sentencia dictó que ella debía de pagar a Aubry más de 11,000 dólares mensuales en concepto de manutención, así como los gastos derivados del juicio.

+ Geena Davis, a los 48 años

El 6 de mayo de 2004, Geena Davis sorprendió al convertirse en madre de gemelos a los 48 años de edad, fruto de su matrimonio con el cirujano Reza Jarrahy.

Kian William y Kaiis Steven ya tienen 17 años.

El matrimonio (que concluyó hace tres años) tiene otra hija, en la actualidad de 19 años, Alizeh Keshvar.

+ Susan Sarandon, a los 45

Uno de los casos más mediáticos ha sido el de Susan Sarandon, quien ahora cuenta con 74 años de edad.

Ella tuvo a su primera hija a los 39 años y de su relación con el director Tim Robbins procreó dos hijos más, uno cuando ella tenía 43 años y el último lo tuvo a los 45.

“Tuve a mi primer bebé a los 39 y el tercero a los 45, y con cada hijo (la gente) me decía: ‘¿Estás loca?’ ¡No lo hagas!’”, dijo hace unos años.

A pesar de que lo tenía todo en contra, la actriz estadounidense nunca dudó de la decisión que había tomado, y hoy en día no cambiaría ni un solo ápice. Como ella misma le dijo al presentador Jimmy Fallon: “Voy a ser madre mucho más tiempo de lo que voy a ser actriz”.