Emma Watson reaparece en las redes, "estaba escondida" por la pandemia

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo. RD

Emma Watson tenía nueve meses sin aparecer de manera pública. Ni siquiera en las redes sociales se registraba desde agosto del 2020. Incluso se llegó a especular que su desaparición se debía a su compromiso con Leo Robinton. Que no cunda el pánico, la actriz está de vuelta. Solo estaba tranquila, por la pandemia.

“Tengan en cuenta que si no hay noticias sobre mí simplemente significa que estoy pasando la pandemia de forma tranquila, como hace la mayoría: equivocándome al hacer pan de masa madre, cuidando de mis seres queridos y haciendo todo lo posible por no propagar un virus que todavía afecta a mucha gente”, afirmó la actriz en un tuit.

La británica, de 31 años, se dirigió a sus seguidores, afirmando que "los rumores sobre si estoy comprometida o no, o si mi carrera está inactiva o no, son formas de generar clic cada vez que se revela que son verdaderos o falsos".

La intérprete de Hermione en la saga cinematográfica "Harry Potter" envío "mucho amor" a sus fans: "Espero que estén bien y tan felices como puedan en estos tiempos extraños. Y de nuevo, gracias a todos los que trabajan tan duro para mantenernos sanos y salvos”.

+ Sus amores

Desde 2019 Watson mantiene una relación con Leo Robinton, que marca su vida sentimental de cierta estabilidad y un recorrido de parejas contadas.

Watson tuvo una relación durante dos años con el financiero Jay Barrymore, con qiuen rompió en marzo de 2010, debido a la distancia, ya que ella estaba involucrada con sus estudios universitarios.

También en 2010 tuvo una breve relación con George Craig, líder de la banda One Night Only, y participó en uno de los vídeos musicales de la banda.?

Luego se le relacionó con el actor Johnny Simmons, su compañero de reparto en "The Perks of Being a Wallflower", pero en noviembre de 2011 se informó de que habían puesto fin a su romance.

Durante el festival de Coachella, en abril de 2012, se le fotografió besándose con Will Adamowicz, su colega de la Universidad de Oxford.