Naomi Campbell se convierte en madre a sus 50 años

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La supermodelo británica Naomi Campbell reveló que se convirtió en madre de una niña, a sus 50 años.

A través de sus redes sociales, la también actriz y empresaria compartió una tierna imagen sostenido los pies de su bebé y un emotivo mensaje.

"Una hermosa pequeña bendición me ha elegido para ser su madre", escribió la fashionista. "Tan honrado de tener esta alma gentil en mi vida que no hay palabras para describir el vínculo de por vida que ahora comparto contigo mi ángel. No hay mayor amor".

Su madre, Valerie Morris-Campbell, también celebró la noticia especial de la familia, escribiendo en Instagram: "Felicitaciones a mi hija Naomi por el nacimiento de su hija, estoy más que emocionada porque he esperado mucho tiempo para ser abuela".

"¡Oh Dios, felicidades querida", exclamó la actriz Zoé Saldaña al reaccionar a la publicación.

Convertirse en madre es algo que Naomi ha anhelado en los últimos años. En mayo de 2017 Campbell contó a la revista británica Evening Standard que había pensado en convertirse en mamá pero que no estaba en ninguna prisa por hacerlo.