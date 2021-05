Después de 2 décadas en la música y 2 hijos, Pink sigue siendo una estrella de rock

Alicia Rancilio/AP

Nueva York

Pink está lidiando con el hecho de que su hija de 9 años, Willow, con su esposo Carey Hart, está en la cúspide de la adolescencia.

"Todavía son los días de la ensalada, ella todavía es mi bebé", dijo Pink en una entrevista sobre Zoom. "Pero está empezando a hacerme preguntas sobre desodorantes y sujetadores". Como si fuera una señal, suena una sirena de fondo. "Y ahí está mi ambulancia", dice inexpresiva.

Willow Sage y su hijo, Jameson Moon, son una gran inspiración creativa para la cantante, cuyo verdadero nombre es Alecia Moore. A principios de este año lanzó un sencillo llamado " Cover Me In Sunshine " con la voz de Willow, que Pink dice que sucedió de manera orgánica.

“Ella estaba en la habitación cuando yo estaba grabando. A ella le gustó la canción y estaba tarareando, y tiene una linda y linda vocecita. Yo estaba como, '¿Quieres cantar en él?' Ella dice, 'Claro' ".

En el nuevo documental "Pink: All I Know So Far", que se estrenará el 21 de mayo en Prime Video, los espectadores regresan a 2019 para la gira mundial "Beautiful Trauma" de Pink con Hart, Willow y Jameson a cuestas. Los niños se unen a ella para los ensayos, ella los pelea para la hora de acostarse y se siente culpable cuando Willow dice que Jameson, un niño pequeño en ese momento, recibe toda la atención.

"No estaba segura de que alguien quisiera ver eso", dijo Pink sobre el concepto de capturar la vida de una madre en la cámara, pero su director, Michael Gracey, la convenció de que era algo digno de ver.

“Pensó que era fascinante que alguien que encabezaba estadios fuera una madre a tiempo completo. Nunca había visto eso antes y pensó que era una historia que valía la pena contar. Después de pensarlo, pensé: 'Bueno, no hay muchas mujeres encabezando los estadios y ciertamente no hay muchas mujeres recorriendo el mundo con su familia'. Solo pensé que era una marca de tiempo ... y algo que los niños podrían ver un día cuando hayan construido esta narrativa en su cabeza sobre cómo no fueron amados o cuidados ".

Es un momento muy ocupado para Pink, quien también tiene una nueva canción llamada " All I Know So Far " y aceptará el premio Icon en los Billboard Music Awards. Los destinatarios anteriores incluyen a Jennifer Lopez, Janet Jackson y Mariah Carey.

"Ojalá pudiera sentirlo más", dijo Pink sobre el honor, y agregó que es demasiado autocrítica para evitar burlarse de sí misma. “Estoy como, 'Oh, es el premio a la anciana', porque Cher se lo dio a Garth Brooks el año pasado. Yo estaba como, 'Espera un minuto, tengo 41, no 70'. Pero al final del día, supongo que dos décadas (en la música) es un gran problema y quiero poder asimilarlo ".

Pink dice que es "horrible" en los discursos de aceptación porque se siente "incómoda" y dice que sus "bromas se vuelven malas", pero hizo una muy memorable en 2017 en los MTV Video Music Awards. Mientras aceptaba otro prestigioso premio, el Michael Jackson Video Vanguard Award , habló con Willow, quien estaba en la audiencia con su padre, sobre la importancia de la autenticidad y no ajustarse a los estándares convencionales de belleza. El discurso está incluido en el álbum en vivo "All I Know So Far Setlist".

En una entrevista con The Associated Press, Pink habla sobre su rutina de sedas aéreas, su actuación y lo que piensa de un posible rehacer de “Lady Marmalade ”.

____

AP: Eres conocido por realizar sedas aéreas en tus actuaciones y hacer acrobacias. ¿Prevés un momento en el que querrías renunciar a eso?

Pink: Siempre querré. Es solo si la gente va a querer ver eso metido en un maillot. Quiero decir, esa es la verdadera pregunta, ¿no? (Risas.)

AP: Coprotagonizaste con Gwyneth Paltrow, Josh Gad y Mark Ruffalo en la película de 2012 "Thanks for Sharing". ¿Alguna vez querrías volver a actuar?

Pink: No, es insoportable. Quiero decir, haría Broadway, ese tipo de actuación, aunque eso también es insoportable, pero no. No quiero ver esto (señala a la cara) en alta definición más de lo necesario (risas).

AP: Hablando de Broadway, trabajaste con los compositores de "Dear Evan Hansen", Benj Pasek y Justin Paul, en el sencillo "All I Know So Far". ¿Como fue eso?

Pink: Son increíblemente increíbles. Me encantó "The Greatest Showman" y "Dear Evan Hansen" y "La La Land". Son tan buenos contadores de historias y yo soy un fanático del teatro.

AP: Se habla de una regrabación de “Lady Marmalade” con nombres como Miley Cyrus y Halsey cantando tu parte. ¿Qué piensas de eso?

Pink: Sería asombroso. ¿Por qué no? Vi a Miley hacer "Silent Night". Esa chica podría cantarme la guía telefónica. Ella es tan buena. Su voz es tan conmovedora y radiante de Halsey también. Creo que sería genial.