Actriz colombiana pide disculpas por el comentario que hizo sobre la Miss República Dominicana

Floranyi Jáquez

Santo Domingo, RD

La actriz colombiana Kimberly Reyes le ofreció disculpas a su tocaya la Miss República Dominicana Kimberly Jiménez por el comentario que hizo sobre ella y por el que luego fue atacada en redes sociales.

Fue la noche del Miss Universo que la actriz, conocida por su papel de “La Diabla” en la telenovela “Sin senos no ha paraíso” y El final del paraíso”, se refirió en un tuit sobre el peinado que llevaba la modelo dominicana en el certamen.

“No supero que Dominican Republic no se ha dejado caer ese postizo de cola de Caballo”, dijo Reyes en tuit que luego borró, pero ya se había hecho viral.

Este comentario no cayó bien en los dominicanos, quienes empezaron a insultar a la colombiana y supuestamente hasta amenazarla de muerte a ella y a su familia.

“Debo decir que la chica de República Dominicana fue una de mis candidatas favoritas y cuando hice el tuit no me refería a nada ofensivo en contra de ella, sino que quería verla ya sin el postizo del caballo y me hubiera encantado que se lo hubiera soltado”, explicó la también exreina de belleza.

La actriz habló sobre el tema a través de las historias de su Instagram donde pidió que paren de amenazarla y de dejarle comentarios ofensivos.

“Estoy recibiendo mensajes de muerte, amenazas (…) lamento que el tuit de alguna manera haya ofendido a algunas personas”, expresó.

Y agregó que “De verdad que pido mil disculpas a cualquier persona que haya sentido que critiqué a su candidata”.

La colombiana dijo que siguió todo el camino de Kimberly Jiménez, quien quedó de cuarta finalista en Miss Universo, y en su opinión debió estar más cerca de la corona.