¿Y cuál es la necesidad de hacer ciertas preguntas complicadas en Miss Universo?

Floranyi Jáquez

Santo Domingo, RD

Tras una espera de dos años, ayer domingo se celebró el Miss Universo llevándose la corona la mexicana Andrea Meza. Kimberly Jiménez, representante dominicana, logró el puesto de cuarta finalistas y algo de lo que se ha comentado mucho es sobre las preguntas que le formulan a las concursantes.

Una de las partes importantes de los certámenes de bellezas son las preguntas que los jueces realizan a las participantes y en esta edición del Miss Universo las candidatas, además de las preguntas de rigor, también tuvieron que exponer unos minutos sobre un tema de actualidad.

Las respuestas suelen ser decisivas a la hora de escoger una ganadora, pero ¿por qué se les realiza preguntas sobre temas en los que no son expertas?

El dueño de "Missosology RD" Edward Tavarez habló con Listín Diario y dijo que esto se debe a que la organización no solo busca belleza física en una mujer, sino inteligencia y que se pueda desenvolver con cualquier tipo de tema.

“Miss Universo con el pasar del tiempo ha ido generando cambios. Se puede notar que no solo eligen a una mujer bella físicamente, sino que también tenga contenido en el aspecto de que pueda hablar fluido de cualquier tema porque más que una modelo ahora también lo que se busca es una mujer empoderada y que sea vocera de la organización”, explicó el experto en misses en entrevista con Listín Diario.

Sobre la segunda oportunidad que las concursantes tuvieron para exponer sobre un tema, Tavares dijo que ya a las candidatas le dieron una serie de temas de actualidad para preparase y hablar sobre eso.

Sin embargo, el tema que le tocaba fue elegido al azar.

+ Observaciones

El locutor Alberto Vargas “Radical” opinó que en estos certámenes no se le debería realizar ese tipo de preguntas a las participantes porque “no somos un grupo homogéneos que tenemos los mismos intereses y que nos gusta los mismos temas".

Vargas se dijo en su programa “El ritmo de la mañana” (Ritmo 96 FM) que Miss Universo es un concurso de belleza no de intelectualidad, por lo que las candidatas van a exhibir su belleza y no es necesario ese tipo de preguntas.

Para el locutor cada concurso es diferente y debido a eso a veces pasa una candidata que tiene “todos los puntos para el certamen y una pregunta estúpida de alguien mal intencionado perjudica a la concursante”.

Al igual que Vargas varios usuarios de las redes sociales hablaron sobre el tema y muchos de ellos piensan que no es necesario realizar preguntas “capciosas” o “difíciles” a las misses.

+ Preguntas finales

El liderazgo de la mujer y la pandemia, fueron los ejes temáticos de la primera tanda de preguntas de los jurados de Miss Universo para las cinco finalistas.

El tema del Covid-19 les tocó a las reinas de México e India.

México. El jurado solicitó a Meza una idea para proteger a la gente en medio de la pandemia de la covid-19.

Meza planteó que ella, antes de que todo hubiere pasado, ella habría puesto en cuarentena a todos, "porque perdimos tantas vidas y no podemos perder más por eso, yo hubiera cuidado a ellos", reseñó el periódico mexicano El Universal.

En su segunda oportunidad para impresionar al jurado habló sobre los estereotipos: "Vivimos en una sociedad que cada vez está más avanzada y así como hemos avanzado como sociedad también hemos avanzado en los estereotipos. Hoy en día la belleza no solo radica en cómo nos vemos, para mí la belleza radica en nuestro espíritu, alma y los valores como nos manejamos. No permitan nunca que alguien les diga que no tienen valor".

India. La representante de este país del continente asiático realizó un paralelo entre la salud y la economía, en el cual dejó claro que para tener una buena economía se necesita tener salud primero, por lo que le pidió al gobierno trabajar de la mano de la gente para lograr los objetivos.

República Dominicana. Mientras que a Kimberly Jiménez se le planteó lo siguiente: "La noche que ganó Miss Universo, Zozi Tunzi explicó la importancia de enseñar liderazgo a las jóvenes. ¿Cómo harías eso como Miss Universo?".

La respuesta de la dominicana: “Vengo de una familia completamente llena de mujeres de las cuales me han impulsado a ayudarlas hoy. Trabajando con mi organización sin fines de lucro Orfanato Niños y Niñas de Cristo, entiendo que no necesito un título para poder ayudar a otros y poder apoyarlos. Gracias".

En la segunda oportunidad habló sobre la pobreza global y esta fue su declaración:

"Durante esta pandemia, mi país, la República Dominicana, ha aumentado a una tasa de pobreza del 23 por ciento. Para mí, poder estar frente a ustedes en representación de la República Dominicana me enorgullece increíblemente, ya que ayudará a mi turismo y a nosotros como seres humanos. Tenemos que darnos cuenta de que hay tanta gente que necesita nuestra ayuda y que podemos superar cualquier cosa".

Brasil. En cuanto a la concursante de Brasil, ella habló sobre lo que necesitan las mujeres para convencer al mundo de que ellas pueden ser líderes. Sobre esto fue tajante, y aseguró que las mujeres son parte fundamental de la sociedad, y que hay un potencial en ellas que está siendo desperdiciado.

Perú. Perú cerró la ronda de preguntas con la siguiente: “Qué le dirías a las mujeres que nos están viendo hoy que están pasando por abuso sexual o doméstico”.

Su respuesta fue muy clara: “Les diría que admiro su fortaleza, que son sobrevivientes. Que también estuve ahí, soy sobreviviente de esa historia y decirle que nadie debe silenciar su voz”, respuesta que emocionó al público que pudo acudir a este diferente certamen de la belleza.