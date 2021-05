Kimberly Jiménez, de RD, queda cuarta finalista en Miss Universo

Redacción Digital

Santo Domingo, RD.

“Vengo de una familia completamente llena de mujeres de las cuales me he impulsado para ayudarlas hoy día trabajando en mi organización sin fines de lucro. Entiendo que no tengo que tener un título para ayudar a las niñas y mujeres”.

La dominicana Kimberly Jiménez lo intentó. Pero no consiguió la corona.

La señorita Kimberly Jiménez tiene 23 años y fue anunciada como la nueva Miss RD Universo en septiembre del año 2020.

La dominicana quedó como cuarta finalista en el concurso mundial, que finalmente ganó la mexicana Andrea Meza.

Jiménez es modelo y actriz, hija de padre dominicano y madre puertorriqueña.

En 2017 quedó como segunda finalista de Miss Puerto Rico Universo y en 2019 representó la provincia La Romana en el Miss RD Universo.

El certamen Miss Pueto Rico es también organizado por Magalis Febles, quien administra la franquicia en República Dominicana.

+ En Miss Universo

Previo a la coronación las representantes de México, Brasil, República Dominicana, Perú e India pasaron a la semifinal en el concurso Miss Universo, que se celebró en un lujoso hotel de Hollywood, a las afueras de Miami.

La única no latinoamericana era Adline Castelino, la representante de India.

Castelino, la mexicana Andrea Meza, la brasileña Julia Gama, la dominicana Kimberly Jiménez y la peruana Janick Maceta del Castillo eran las latinas que quedaron finalistas.

Las cinco finalistas pasaron dos selecciones previas, primero de 21 concursantes y luego de 10, y debieron responder a preguntas sobre la covid-19y el liderazgo femenino antes de la decisión final.

Las bellezas latinoamericanas mantuvieron una supremacía en esta 69 edición del concurso que debía haberse celebrado en 2020, pero tuvo que ser aplazada por la pandemia de covid-19.

Este año se presentaron al concurso representantes de 74 países de los cuales se hizo una primera selección de 21 candidatas, de la que pasaron a la siguiente fase diez.

El primer gran concurso de belleza postpandemia se celebró en el Hard Rock Hotel y fue siendo transmitido por la cadena Telemundo en Estados Unidos y por TNT en América Latina.

La ceremonia tuvo como presentadores en español a la actriz y ex Miss México Jackeline Bracamontes y al actor y cantante puertorriqueño Carlos Ponce, además de contar como invitado especial con el cantante Luis Fonsi.