Dove Cameron: la estrella que encontró la luz después del suicidio de su padre y una vida oscura

Manuel Noriega/EFE

Los Ángeles, EEUU

Cuando Dove Cameron tenía 15 años, un año después de mudarse a Los Ángeles, su padre, Alan Hosterman, se quitó la vida.

“No pude decirle adiós”, escribió Cameron en Twitter en 2016, en respuesta a un post en el que le preguntaban el origen de su nombre. Su padre siempre la llamaba Dove y, tras su fallecimiento, ella se lo cambió en su honor.

Tras este episodio dramático, Cameron mantenía una imagen optimista que ocultaba una la realidad distinta, según contó ella misma en una entrevista al Evening Standard.

“Yo era un desastre, estaba destrozada. Lloraba todas las noches, no comía, estaba anoréxica porque lo único que quería era aprobación. Estaba triste, realmente triste”, recuerda la actriz de 25 años.

La actriz y cantante ha hablado abiertamente en diferentes ocasiones de las dificultades que tuvo que atravesar.

“Aquí está la cuestión, y he hablado de esto, he tenido la infancia más loca que puedas imaginar”, comentó Cameron a Just Jared Jr. “Fue muy oscura”, añadió.

“Y por eso, la luz en mi vida se ha convertido en un medicamento para eso. Fue como si me negara a tener esa oscuridad en mi vida, porque sabía lo que era ir al lugar más oscuro posible. Y, debido a ello, tienes muy claro qué es lo que importa y qué no. Ha sido una gran bendición”, asegura.

También ha hecho alusión a su relación con la ansiedad y la depresión. “Si alguna vez me siento deprimida… lidio mucho con la ansiedad. La ansiedad es pasajera. La ansiedad sube y baja. Y la ansiedad va y viene”, dijo al mismo medio, para asegurar que, si había días en los que la experimentaba más, seguía adelante, “sabiendo que va a pasar”.

En el terreno personal, Cameron mantuvo una relación con el también actor y cantante británico Thomas Doherty hasta octubre de 2020. Ambos se habían conocido durante el rodaje de la segunda parte de “Descendants”, en 2016.

“Nos lo guardamos para nosotros porque todo es mucho más romántico y real cuando es tuyo y es privado”, dijo la actriz a la revista estadounidense People en febrero de 2017.

“La decisión de la ruptura fue increíblemente difícil, pero todavía nos queremos y seremos amigos”, escribió en su perfil de una red social en diciembre de 2020.

+ Momento de éxito

Ahora vive un momento profesional dulce, pero el camino hacia la fama no siempre ha sido fácil para Dove Cameron, quien habla abiertamente de los aspectos más grises con los que ha tenido que lidiar.

“Mi primera audición fue para un anuncio de pollo de la firma Foster Farms cuando tenía tan solo siete años”, recordó Cameron en una entrevista reciente con la BBC.

“Estaba sentada en el borde de un porche, haciendo que comía y el narrador decía ‘¿qué tienes ahí?’ y yo decía ‘¡pollo!’. No me dieron el papel, pero fue mi primera audición”, comentaba.

+ De sus orígenes

La actriz y cantante nació como Chloe Ceslest Hosterman en 1996 en Bainbridge Island, Washington, Estados Unidos, y pasó un tiempo en India, donde sus padres diseñaban joyas, según publicó Cosmpolitan.

Tras el divorcio de sus progenitores, que ocurrió cuando ella tenía 14 años, convenció a su madre para que se mudaran a Los Ángeles, donde las oportunidades para desarrollar su carrera artística eran mayores.

Su primer papel real, según contó ella misma a la BBC, fue el de Little Cosette en “Les Miserables”, una obra teatral musical, cuando tenía nueve años.

Con un año más interpretó a Totó, el perro de “The Wizard of Oz”. “Llevaba un traje de perro, la cara pintada, anduve a cuatro patas durante cuatro meses. Fue divertido, pero creo que ahí fue cuando empezaron mis problemas lumbares”, comentó Cameron.

+ Disney en su camino

En 2012, la actriz y cantante fue elegida para una serie original de la factoría Disney que, tras el episodio piloto, derivó en “Liv and Maddie”, en la que interpretaba a las dos gemelas protagonistas y por cuyo trabajo ganó un Emmy.

Cameron compaginó desde entonces la interpretación con lanzamientos en el mundo de la música. En 2017, finalizó la serie.

También encontró su hueco en la gran pantalla en diversas películas, por ejemplo, “Barely Lethal”, en 2015, o “Dumplin’”, en 2018.

En televisión Cameron coprotagonizó la cinta “Descendants”, interpretando a Mal, la hija de Maléfica, en 2015 y en las secuelas de 2017 y 2019.

Próximamente, se podrá ver a la actriz en la piel de Bubbles, una de las protagonistas de “The Power Puff Girls”, una nueva serie con personajes de carne y hueso que mostrará la vida de tres superheroínas ya en la veintena.